El fiscal Cartasegna habló tras el ataque: "Me siento aturdido, pero bien"

El fiscal de La Plata Fernando Cartasegna habló tras el brutal ataque que sufrió en su despacho y dijo que se encuentra "aturdido, pero bien", al tiempo que sostuvo que es "difícil reconstruir lo que me pasó".Cartasegna fue dado de alta esta mañana tras ser atacado a golpes y maniatado con un cable ayer en su despacho por un número no precisado de personas, y haber sufrido amenazas de muerte y actos intimidatorios en los últimos días. Según el parte médico, evolucionó favorablemente y se retiró del hospital italiano de La Plata por sus propios medios, acompañado por sus familiares a las 7:45."Me siento aturdido, pero bien. No había manera de prevenir lo que pasó, con todos los custodios, la gente que está encima. Buscaron la manera. Es difícil reconstruir lo que me pasó", indicó Cartasegna en radio El Mundo.Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de La Plata informaron que el ataque ocurrió este miércoles por la tarde en la UFI Nº 4 donde trabaja Cartasegna, cuando al menos una persona entró y lo sujetó por la espalda, para luego maniatarlo con un cable."El fiscal fue atacado por la espalda, estaba boca abajo, lo amordazaron y le hicieron manifestaciones intimidatorias", confirmó ante la prensa Julio Conte Grand, el Procurador de la provincia, quien además señaló que Cartasegna no pudo identificar a su agresor.Conte Grand fue el encargado de dar el parte médico y señaló que Cartasegna "ingresó lúcido al hospital y estaba ubicado en tiempo y espacio"."En el examen se evidencian marcas en el cuello y muñecas, producto de un intento de ahorcamiento, según lo señaló el propio fiscal. Se le practicaron tomografías en encéfalo, cuello y tórax, sin evidencias patológicas", agregó el Procurador de la provincia.Conte Grand informó que Cartasegna fue trasladado al hospital de La Plata donde fue custodiado por decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Se encontraba "nervioso y sufrió un cuadro de hipertensión".Según contó el funcionario judicial, el atacante ingresó al despacho en el que el fiscal estaba solo y lo maniató, pero luego Cartasegna pudo hacer un llamado telefónico en el que pudo pedir ayuda.Este miércoles, tras conocerse el hecho, se hicieron presentes en el lugar el Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo, y el ministro de Justicia Gustavo Ferrari.La fiscal Ana Medina quedó a cargo de la investigación y ya le tomó declaración a Cartasegna, quien se especializa en delitos relacionados con la trata de personas y abusos sexuales, pero en los últimos días recibió un expediente que involucra a los policías acusados de cobrar coimas, en el escándalo conocido como "causa de los sobres" de la departamental de La Plata.El fiscal Cartasegna había sido golpeado y amenazado de muerte el pasado sábado en las inmediaciones de los tribunales penales.Conte Grand al ser consultado por las sospechas que se manejan en torno a ambos ataques, expresó:" Yo particularmente manifesté que no había que cerrar la investigación sólo a la causa de los sobres de la policía, sino mirar otras".