Lesa humanidad: Busti expresó su "indignación" por fallo de la corte

Luego de que la Corte Suprema aprobara el fallo que beneficia a un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, manifestó su "total indignación" al fallo del máximo tribunal que declaró aplicable el beneficio del 2x1 para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad cometido por Luis Muiña, durante la última dictadura militar.



"Más allá de los argumentos jurídicos, es absolutamente inadmisible el 2x1 para los responsables de los delitos de lesa humanidad", aseguró.



En ese sentido, añadió: "Este fallo de la Corte Suprema constituye un retroceso mayúsculo en cuanto a la política de Derechos Humanos, y una bofetada a la lucha de millones de argentinos".



También consideró inoportuna la convocatoria de la Conferencia Episcopal a una reconciliación, "cuando la Iglesia jamás ha dado un informe ni ha realizado un mea culpa de su participación en la época de la dictadura".



Finalmente, el ex mandatario puntualizó que este tipo de decisiones "no hace a una mejor democracia fomentando la impunidad; es por eso que hoy más que nunca debemos levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia".