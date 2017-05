Avruj: "Estoy de acuerdo con el 2x1 si el fallo está ajustado a la ley"

"Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley", subrayó el funcionario nacional, el único del Gobierno de Mauricio Macri que se refirió al tema.



Al ser consultado sobre la decisión judicial del máximo tribunal que avaló la aplicación de esa ley en casos de delitos de lesa humanidad, Avruj señaló: "Yo acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1".



"Tenemos que ser muy respetuosos. Es un fallo de la Justicia, en particular de su órgano máximo que es la Corte Suprema, y estando en democracia tenemos que respetarlo", precisó.



En declaraciones a radio AM 750, el secretario de Derechos Humanos pidió "más tiempo" para analizar los alcances del caso, aunque resaltó que "por sobre todos está el marco regulatorio de la ley".



Además, Avruj resaltó que en la resolución del juez de la Corte Horacio Rosatti se "explica claramente que este fallo no deja de lado la gravedad y la inhumanidad que significaron los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante la dictadura".



"Hay que ser respetuosos del fallo de la Corte sobre el 2x1", subrayó Avruj, tras conocer la decisión del alto tribunal, que rápidamente fue cuestionado por organismos de derechos humanos.



El funcionario señaló además que "en un Estado de derecho, aquellos que tienen la capacidad de juzgar, lo tienen que hacer de acuerdo al marco legal".



Finalmente, Avruj aseguró que está "permanentemente condenando lo que fue el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte" durante el último proceso militar pero aclaró que no puede "mover la ley" de acuerdo a su criterio porque de esa manera sería "lo mismo que hicieron" los genocidas.