Rogel: "Sobran candidatos y faltan dirigentes"

En este sentido, expresó "no voy a dar ninguna opinión sobre los correligionarios y correligionarias que han manifestado su intención de ser candidatos a legislador nacional, todos merecen mi respeto y consideración. Pero creo que de la manera en como se está promoviendo este proceso vamos en camino al debilitamiento del Radicalismo y de Cambiemos".



"Cuando pudimos resolver la conducción del partido el año pasado en unidad e integrando a la mayor cantidad de sectores posibles, y cuando pudimos resolver la conducción del congreso también con las mismas características, pensé que esta etapa de la selección de candidaturas podría resolverse de una manera mucho más ordenada", sostuvo.



"En lo personal, siempre que he obtenido algún lugar de responsabilidad ha sido por el voto de los afiliados o de la ciudadanía, por lo tanto, no es la democracia interna ni la voluntad popular lo que me preocupa", afirmó el ex Convencional Constituyente.



Tras ello, mencionó que "llama la atención la permanente queja que escucho por parte de algunos dirigentes sobre la poca incidencia que tiene el radicalismo en la Coalición Cambiemos, pero a su vez esos mismos dirigentes tienen un accionar, que tal vez sin quererlo, disgregan y debilitan al radicalismo en una construcción en la cual, como ya hemos dicho muchas veces, nadie hará por los radicales, lo que los radicales no hagamos por nosotros".



"La Coalición Radical, sector interno que integro, se reunirá este sábado en Villaguay, donde intercambiaremos toda la información, los distintos llamados y reuniones con dirigentes de diversos sectores que han querido hablar con nosotros para poder fijar una posición de nuestro sector", aseguró.



Por último, Rogel manifestó que "de lo que se trata es de construir poder para el partido, para fortalecer Cambiemos y que en el 2019 en Entre Ríos podamos ser gobierno frente a un peronismo que ha agotado ya la confianza de los entrerrianos. Creo que es momento de que muchos se asuman primero como dirigentes pensando en el conjunto antes que pensar en ser candidatos, de lo contrario la sensación es que sobran candidatos y faltan dirigentes".