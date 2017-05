Stiuso: "A Nisman lo mataron, éramos conscientes que podía pasar"

"A Nisman lo mataron. Sentí dolor porque era un amigo", precisó Stiuso, aunque eso no lo sorprendió, ya que aseguró: "Nosotros ya sabíamos lo que nos esperaba, éramos conscientes, y también lo declaré".En una entrevista que le brindó a la periodista Mariel Fitz Patrick para América 24, el exjefe de Operaciones de la SIDE negó que tuviera miedo de que lo maten, aunque admitió que al morir Nisman se fue del país "para llevar afuera a" su "familia", ya que tenía miedo por ellos porque "ya habían sido amenazados".Consultado sobre si temía también ser víctima de un ataque, el exagente respondió de manera negativa: "Yo con el trabajo mío, estuve 43 años, si tengo que temer por mi vida".

Respecto al intento de Nisman de comunicarse con él antes de ser hallado sin vida en su departamento de Le Parc, el exespía explicó: "Me mandó una alerta, un prip de Nextel, yo no estaba".Asimismo, acusó a Oscar Parrilli, exjefe de la AFI, y a Cristina Kirchner de armarle "causas", al tiempo que negó que haya sido contactado por Cambiemos para volver a trabajar en su antigua función, más allá que aclaró que si se lo proponen "no volvería" a trabajar en ese cargo."Yo tenía trato con el Gobierno, no con los Kirchner", aclaró Stiuso, quien rechazó las acusaciones de haber destruido pruebas de la causa AMIA, en la que colaboraba en la investigación con Nisman.El exespía aseguró que actualmente está "jubilado" en esa tarea, pero remarcó que sigue trabajando porque tiene "varias empresas".Cuando le preguntaron si un agente de inteligencia se retira en algún momento de su vida, Stiuso respondió que "sí, se retira del trabajo", pero enseguida añadió: "Lo que dudo mucho es que uno deje de ser lo que es".Respecto a las acusaciones que hicieron la exPresidenta y Parrilli de armar "carpetazos" contra políticos de la oposición y periodistas durante la gestión kirchnerista, el exespía indicó: "Si hubieran tenido una sola de esas pruebas, una de esas carpetas que dicen mías, las hubieran presentado. Ellos me armaron causas".Además, admitió que recusó al juez federal Sebastián Casanello, porque "había sido apartado de otras causas", que le "armó el kirchnerismo"."Y como esa causa tiene que ver con mi familia, consideraba que no la podía llevar a cabo él", señaló.Por último, Stiuso reveló que le "armaron la causa" por destruir pruebas en la investigación por el atentado a la AMIA, pero sostuvo que ahora "están imputados Parrilli, (Héctor) Icazuriaga, (Juan Martín) Mena y (Francisco) Larcher".