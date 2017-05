El PAMI dio de baja el convenio para provisión de medicamentos

Las tres cámaras de la industria farmacéutica recibieron telegramas de "rescisión" del acuerdo que el PAMI firmó hace 90 días. No obstante,. El PAMI destina por año unos 34.000 millones de pesos para medicamentos."En una obra social sindical el gasto en medicamentos representa el 18% y en una prepaga el 21%: El PAMI debería estar en 25% pero está en 32%", confió auna fuente oficial."Nos rescinden un contrato que firmaron hace 90 días. Fue el mismo gobierno, no fueron marcianos", dicen en la industria y plantean que en la reunión que tuvieron Sergio Cassinotti, titular del PAMI les adelantó que habría cambios pero no que anularía el convenio."Es la cuarta renegociación en un año y medio de gobierno", disparan y escarban un poco más:En marzo, la obra social gastó casi 3.000 millones en remedios. En la primera parte del año, ese renglón del presupuesto aumentó a razón de 200 millones por mes.Según los datos que mostró Cassinotti, en 2016 el gasto se mantuvo estable en los 2.300 millones por mes. "¿Cómo aumentó en tres meses a 3.000 millones si la cantidad de medicamentos se mantuvo?", tiran la piedra cerca de nuevo director.Cassinotti avisó:El funcionario