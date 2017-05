Giorgio respondió consultas y habló de sus objetivos

Se realizó la Audiencia Pública en la que los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado oyeron e interrogaron a Miguel Ángel Giorgio, quien ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia, integrando la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal.El presidente de la Comisión, el senador Lucas Larrarte, preguntó al magistrado cuáles son sus proyectos y en este sentido aseguró:"Mi deseo es, para trazar una política en uno de los poderes del Estado, para hacer un aporte, quiero conocer la problemática de toda la provincia, para ver en qué medida puedo hacer aportes para mejorar", resaltó.Consultado sobre la realidad de las unidades penales en Entre Ríos informó: "He ido a las unidades penales, las he visitado y la actualidad es de espanto. He ido a los pabellones, he recorrido las instalaciones de servicio. Preocupa el lugar donde deben estar, hasta se ha utilizado una capilla para alojar internos".Le preguntaron sobre la aplicación del Código Procesal. "Es un sistema nuevo, hay que darle tiempo para que se asiente. Me llamó la atención en los juicios recientes, el tema del resguardo de datos", acotó, indicando el manejo de datos sobre las víctimas.Sobre la policía, su funcionamiento y el caso de la Policía Judicial, lo consideró "un viejo tema de discusión". Recordó experiencias como juez de instrucción en los que tuvo que aportar a la policía, porque no eran objetivos, trayendo aquí una situación que se dio en un caso en el que falleció un cantinero. "Vi fallas en ese caso, falencias en la investigación. No se tomaron medidas fundamentales para el esclarecimiento del hecho", explicó en detalles agregando que incluso se realizó el entierro sin siquiera extraer el proyectil del fallecido."Es un caso que tomo como ejemplo para decir que es necesario contar con una policía judicial", argumentó.El senador de Concordia, Angel Giano le preguntó a Giorgio, ante un proyecto que está en el Senado una idea de hacer cambios en el juicio abreviado, si caben algunas modificaciones, sobre todo en lo relacionado a la agresión sexual.El doctor Giorgio dijo que "son cuestiones que se adoptan en un contexto histórico. Lo veo positivo porque de ningún modo se cercena la posibilidad de hacer una correcta defensa del acusado y abrir los caminos para llegar a la verdad de lo que sucedió. Es un modo de contribuir a la pacificación social, lo veo de ese modo positivo".Resaltó el origen del juicio abreviado, que surgió cuando había juicios que no tenían sentido de tomar caminos engorrosos, en algunos casos."En este punto, teniendo en cuenta el contexto, hasta lo considero saludable", opinó y trajo a colación las críticas que han hecho en los últimos meses a los magistrados.No negó la importancia del sistema abreviado, pero reiteró que "es saludable, más en ese tipo de delitos".Sobre la posibilidad de desfederalizar el combate contra el narcomenudeo dijo: "Estoy de acuerdo si se hace el proceso integral, que implica que sea en la misma jurisdicción donde se hace el juzgamiento""Si vamos por un resultado serio, el proceso debe ser integral. No es una materia tan complicada sobre la que hay que fallar, hay cuestiones más complejas", afirmó ante los legisladores.Giorgio fue consultado también por el senador Raymundo Kisser, quien se refirió también al tema del juicio abreviado en cuanto al procedimiento penal de menores, en relación al resguardo del menor.Al respecto Giorgio dijo que "puede ser una excepción"También se expresó sobre aspectos de la situación generada por el desempeño del Juez de Ejecución Rossi. "Me han llegado situaciones sobre la ejecución de penas, es un tema que tiene que ocuparse Casación. No veo que haya habido dificultades en el sistema, se ha analizado, no veo impedimento u obstáculos para que el fiscal recurriera oportunamente.El senador por Victoria, Roque Ferrari, volviendo sobre el juicio abreviado, le preguntó sobre la participación de la representación de la víctima. "Por supuesto", lanzó Giorgio, se la puede escuchar a la víctima, en una apelación. También aquí hizo mención a sus participaciones. "Hay que escuchar a la víctima", enfatizó.El senador de Colón, Pablo Canalis, lo consultó sobre algunos casos indicativos. Canali le deslizó que algunos jueces alejan su acción de las expectativas sociales. "El caso Wagner" puntualizó, sobre la reducción de pena, agregando lo relacionado con los accidentes de tránsito.Ante esta reflexión Giorgio sumó que "hay paradojas en el sistema, algunas veces se ataca el abreviado por la aparición de penas bajas que no satisfacen a la sociedad". Aquí dijo que quizá no actuó en profundidad el querellante.Más allá de esto dijo que ha sido en Entre Ríos la provincia donde se aplicó la pena más alta del país en un caso de accidente de tránsito, y fue en un juicio abreviado. "Es paradojal", reiteró el algo magistrado.Detalló su participación en el caso Laporta rechazando algunos planteos.Apuntó la necesidad de legislación clara para evitar la búsqueda de opiniones dogmáticas que van incluso contra la lógica.Aquí también Giorgio dijo que cobra fundamental importancia la asistencia en todo el sistema de los técnicos y profesionales, que son asesores que tienen que estar preparados para permitir la llegada de la mejor sentencia."La última palabra la tiene que tener el juez", resaltó Giorgio ante los legisladores, sumando a la opinión que "se debe proyectar cómo se llega una decisión y se acompaña la salida de quien cumple una pena sale a la sociedad"."La cárcel no debe ser un depósito, las personas van a salir algún día, las penas son limitadas", reflexionó y pidió repuestas "republicanas, racionales, del sistema".Canali hizo votos por una buena ventura en el futuro desempeño de Giorgio.Por su parte, el legislador Héctor Blanco, de Todos Por Tala, volvió sobre el tema carcelario. Sobre una nueva cárcel Giorgio fue enfático: "por supuesto", dijo realzando su voz en el recinto. "El delito aumentó, lamentablemente no queda otro remedio, otro camino. Es necesario", lanzó.En tanto, el senador por Paraná, Raymundo Kisser dijo de inmediato que "hay un déficit notorio" y le pidió opinión de una cárcel única en lugar de las diversas en todo el territorio.Puntualmente dijo que "la cárcel desocializa, rompe vínculos, si los mandamos a un lugar alejado, no contribuimos a la reinserción social. Si le impedimos el contacto familiar razonable, eso va en desmedro de los preceptos constitucionales".