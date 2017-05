Senado aprobó restitución de terrenos de Escuela Agrotécnica de Colón

Foto: Archivo

El proyecto también solicita la apertura de una instancia de diálogo ante la falta de consenso sobre la resolución tomada.



En su alegato, el Senador Canali, realizó una amplia fundamentación en el cual reseño antecedentes históricos y jurídicos de la cuestión, referidos a la propiedad del inmueble y al destino educativo del mismo.



"Cómo podemos quitar a una escuela 1/3 de su propiedad sin el consentimiento de la Comunidad Educativa, y peor aún, sin haberlo comunicado y consensuado con ellos. Eso tiene una sola respuesta. Partiendo de premisas falsas se llega a una conclusión equivocada. Claramente, el pedido de comodato surge del Intendente de Colón, quien informó al Gobernador que tenía todo acordado con las autoridades de la escuela porque esa propiedad no estaba siendo ocupada por la institución. De allí que el Gobernador accede al pedido solicitándole al Profesor Panozzo que realice el contrato", entendió Canali.



Asimismo puso relevancia en que "Los terrenos efectivamente son de la escuela. El terreno en cuestión es parte de la dinámica escolar diaria, situación que conocía perfectamente el Intendente Rebord. Para ello hay que remitirse a las notas intercambiadas en el año 2013 entre la Municipalidad, la Directora Departamental de Escuelas y el Rector de aquel momento, Profesor Norberto Sander. En aquella oportunidad el Rector le manifestó que indudablemente el Intendente no contaba con la información correcta dado que los terrenos estaban siendo ocupados por la escuela con prácticas escolares en ganadería, forestación, forraje, etc. Y que contaba con mejoras recientes como todos los alambrados nuevos, manga y otras instalaciones para ganadería".



"Sin entrar en la ponderación del lugar elegido para el emprendimiento municipal, y suponiendo que el mismo es apto, en la zona de la propiedad en cuestión existen inmuebles de titularidad privada que poseen similares condiciones de aptitud técnica para llevar adelante el proyecto en cuestión, más de 200 has libres de uso. Pero, claro, hay que expropiarlas", afirmó en su alocución.



Asimismo agregó: "Quienes nos oponemos a que la Provincia ceda los terrenos a la Municipalidad, para nada estamos en contraposición con la idea que Colón necesita para mejorar su sistema de tratamiento de efluentes, tal como lo ha querido plantear el Intendente de Colón.



"Tal como lo menciona el proyecto proponemos que se derogue la resolución, se rescinda el contrato, y que de manera inmediata se abra una instancia de diálogo que permita arribar a una solución consensuada para que la comunidad de Colón pueda acceder a dicha obra en tiempo y forma", dijo para finalizar.



Por unanimidad, el Senado aprobó restitución de terrenos de la Escuela Agrotécnica.



Fuente: Infopalmares.