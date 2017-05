Entre Ríos adhirió a la ley nacional que protege a los niños con dislexia

Los senadores entrerrianos dieron sanción definitiva, por unanimidad, al proyecto de ley que adhiere a norma nacional 27306, que permiten luchar contra la dislexia, sobre cuatro pilares: la formación docente, la detección temprana, el acompañamiento de los alumnos que la padecen, y la cobertura de los tratamientos por parte de las obras sociales.



Ante la ocasión, estuvieron presentes en el recinto representantes de la Agrupación de madres de niños con dislexia de Entre Ríos, impulsores de la iniciativa.



La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo.





Nuevos pedidos de Acuerdo





Por otra parte, en la sesión de hoy, que fue presidida por el vicepresidente primero del Senado, Aldo Ballestena, ingresaron dos nuevos pedidos de Acuerdo Constitucional para cubrir cargos en la Justicia Entrerriana. Se trata de las propuestas para que Carlos Federico Tepsich y Nelson Alú sean nombrados vocales de la Cámara de Apelaciones ?Sala Civil y Comercial- de la ciudad de Concepción del Uruguay.





Terrenos de la Escuela de Colón





Se trató además el Proyecto de Comunicación del senador por Colón, Pablo Canali, por el que solicita al Poder Ejecutivo disponga las gestiones tendientes a la rescisión del comodato celebrado entre el Consejo General de Educación y la Municipalidad de Colón por los terrenos de la Escuela Agrotécnica.



Por este tema, estuvo en el recinto un nutrido grupo de docentes del departamento Colón, interesados por la situación de la Escuela Agrotécnica Capitán General Justo José de Urquiza, que desarrolla actividades educativas desde el año 1.927, cuando funcionaba como Escuela de Avicultura bajo la órbita nacional.



El inmueble donde se encuentra emplazada la Escuela, fue adquirido mediante escritura pública por el Superior Gobierno de la Nación el 17 de agosto de 1.936, con una superficie de Cien Hectáreas (100ha.) dividido en dos fracciones, una de ellas de 46,61ha.



En estos momentos existe una fuerte tensión entre los docentes, la comunidad educativa y las autoridades del Consejo General de Educación, porque parte del predio que corresponde a la institución fue cedido a la municipalidad de Colón.



El senador de Colón dijo que "es un proyecto que me toca muy de cerca, ha generado zozobra en mi departamento. No quiero que se transforme en una disputa política, porque es una cuestión de estricta justicia para una comunidad que un día se despertó y se enteró de una decisión tomada por el Estado entrerriano a instancia del municipio de Colón", explicó Pablo Canali.



Ante esta novedad, recordó el legislador, muchos integrantes de la comunidad le pidieron que se informara y los informara sobre la situación. Recordó que se reunió con el titular del Consejo General de Educación, quien le dio detalles del expediente, que apuntaba a construir en terrenos de la Escuela, un complejo ambiental.



Precisó que, al contar los documentos, se los entregó a las autoridades de la Escuela, los que junto a la comunidad se movilizaron de inmediato, buscando esclarecer al gobernador que tomó una decisión por no tener la información correcta.



Hizo una cronología de la legislación que ampara las posiciones de los miembros de la escuela y de la comunidad educativa.







El proyecto



Los senadores aprobaron el proyecto impulsado por el senador Canali por medio del que la Cámara Alta expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo General de Educación, disponga las gestiones necesarias tendientes a:







1.- La rescisión del Contrato de Comodato celebrado entre el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Colón, que fuera autorizado por Resolución N 874/2.017 C.G.E.







2.- La suspensión del estado de cosas respecto de las gestiones que el Municipio de Colón se encuentra realizando con motivo del proyecto de complejo ambiental en la fracción de terreno perteneciente al Superior Gobierno de la Provincia (afectado al Consejo General de Educación).







3.- La adopción de las medidas necesarias para generar los mecanismos de participación que permitan arribar a una solución justa y consensuada del conflicto de intereses suscitado, que comprenda los intereses de la comunidad de Colón en su conjunto.