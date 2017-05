La nueva carrera para el escalafón Enfermería, cerca de la media sanción

En función de las coincidencias alcanzadas sobre el texto ingresado hace un año aproximadamente, es previsible que la iniciativa que establece la nueva carrera para el escalafón Enfermería tenga media sanción en el presente mes. El diputado y secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación - Entre Ríos señaló que de no surgir algún otro aporte al texto analizado, ingresaría en la próxima sesión para su tratamiento, o en la que le siga. En esos plazos, indicó "va a tener sanción, seguro". La estimación fue compartida por el radical Alberto Rotman al comentar que en mayo, la iniciativa sería aprobada en la Cámara baja.



A lo largo del año, varias han sido las reuniones de la comisión destinadas al tratamiento de esta iniciativa. "Tiene un año de trabajo en la Cámara, hay un generalizado acuerdo", dijo Allende antes de precisar que el de la víspera fue un encuentro con el bloque de Cambiemos, para tratar de definir algunas cuestiones que no estaban totalmente resueltas. "Se avanzó con consenso y ahora se tratará de hacer circular por todos los bloques para tratar de dar tratamiento en breve", comentó el legislador y dirigente sindical. Es que "en un 99% ya está acordado el texto legislativo en la comisión ", remarcó, antes de apuntar que "hay que dialogar con todos y llegamos a un consenso importante".



En todos los proyectos que se votaron se trabajó de ese modo, es decir, procurando unanimidad o bien, el mayor consenso posible, apuntó. "En ésta que es una ley tan importante, para un sector importante del trabajo público, no se iba a hacer diferencia. Y el Dr. Rotman que es médico y fue secretario de Salud participó y aportó muchísimo al proyecto", relató Allende.



La redacción apunta a una ley totalmente nueva de la carrera de Enfermería que reemplaza a la vigente, la cual perdería vigencia en todos sus términos.



Allende remarcó que no se trata de una modificación a la vigente sino, un proyecto para "una ley totalmente nueva, donde se especifica cómo es la carrera, cómo son los tramos, ingreso, concursos, cuáles son las incompatibilidades, distintas modalidades en cuanto a las remuneraciones".



Tras el tratamiento en Diputados, el proyecto pasará al Senado donde podría tener sanción definitiva. Sin embargo, "aquellos aspectos que impliquen mayor erogación para el Estado, en la mayoría se dejarán para la discusión paritaria". Esa sería la situación con relación a todo aquello que signifique mejora en los ingresos a partir de la aplicación de esta nueva herramienta.



Claro, que no será en general, algunas tendrán aplicación inmediata, pero "en lo que respecta a algunos adicionales, algunos reconocimientos, ciertas incompatibilidades, los montos y las formas de pago, se discutirán en la mesa paritaria donde están los sectores gremiales representados", puntualizó el diputado.



Ley de Enfermería

La primera ley de Enfermería, aún vigente, se ha modificado en varias oportunidades. Un dato central es que aquella primera norma se hizo sobre una población de casi el ciento por ciento de enfermeros empíricos. Eso se fue modificando, se fueron profesionalizando y en la actualidad prácticamente no queda nadie que no sea como mínimo, técnico. Allende destacó que "Entre Ríos está entre las poblaciones con mayor capacitación de sus enfermeros. Hay dos tramos que tenía la ley actual que quedaron sobrepasados en la actualidad", enfatizó con relación a los cambios que se fueron presentando en la realidad del sector.



"A partir de ahí se plantea una carrera totalmente diferente, se le reconocen mucha cosas, pero también se ponen controles y evaluaciones para enriquecer la tarea. Por ejemplo, el tiempo transcurrido en un puesto de trabajo se considera, pero también la calidad de la prestación brindada en ese lapso. De ahí las evaluaciones", comentó sintéticamente.



"Es una ley sumamente novedosa, totalmente diferente a la anterior para una realidad diferente", resumió. Similares apreciaciones formuló el diputado Rotman ante la consulta periodística. Aludió a "ajustar detalles para tratar de lograr consensos en la mayoría de los puntos", cuando se le preguntó por el encuentro. El legislador concordiense sostuvo que el texto logrado responde a "la ley más equilibrada posible que beneficie a los casi 4000 enfermeros que hay en toda la provincia".

Fuente: El Diario