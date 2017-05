Política

"Es un disparate", dijeron

Martes 2 de Mayo de 2017

Madres y Abuelas rechazaron la "reconciliación" lanzada por la Iglesia

"Esto es herir susceptibilidades, es abrir una brecha más que cerrarla. Acá no hay odio, no hay rencor, no le deseo el mal a nadie. Nosotros queremos justicia porque acá hubo un genocidio", explicó Carlotto.