Diputados aceptará los cambios del Senado al proyecto de excarcelaciones

La Cámara de Diputados ratificará los cambios introducidos por el Senado a la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que obliga a los autores de delitos graves a cumplir con la totalidad de la condena, al prohibirles las excarcelaciones y salidas anticipadas y transitorias.



El miércoles pasado, la Cámara alta alteró el texto aprobado en Diputados para reducir la cantidad de delitos en los que no se permitirá gozar de los distintos regímenes de libertad. Puntualmente, se excluyeron los delitos de homicidio simple y contrabando simple.



Según supo parlamentario.com, hay acuerdo del radical Luis Petri ?titular de la Comisión de Seguridad Interior- y la massista Mónica Litza para aceptar ese cambio. Los diputados fueron autores de los proyectos de ley originales, luego unificados.



"No va a haber inconveniente en aceptar los cambios. De hecho, así estaba contemplado en mi proyecto", aseguró Litza, del bloque del Frente Renovador.



La iniciativa sería convertida en ley el miércoles que viene, dado que por el feriado del Día del Trabajador y la ausencia importante de legisladores ambos recintos quedaron paralizados y no sesionarán esta semana.



En el proyecto quedaron incluidos, entre otros, el homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, trata de personas, tortura seguida de muerte, narcotráfico y contrabando agravado. En estos casos, los delincuentes no contarán con el beneficio de la excarcelación.



En otro de los cambios introducidos, se morigeró la actuación del Servicio Penitenciario, cuyos informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma. Esa decisión recaerá en el juez de ejecución penal.