El Gobierno mejoró la oferta salarial a los docentes

Los gremios responden el viernes

Para AMET, "es insuficiente"

En qué consiste la propuesta

En la tarde de este martes, se realizó un nuevo encuentro entre autoridades del gobierno provincial y representantes del Frente Sindical Docente de Entre Ríos (AGMER; AMET; UDA y SADOP).En declaraciones a, el Ministro de Economía, Hugo Ballay contó que ". Esto lo hacemos, más allá de la responsabilidad con la que lo tenemos que tomar, considerando el máximo esfuerzo posible". Y aclaró que los salarios docentes "tienen componentes de montos fijos que envía el gobierno nacional y que no han tenido modificaciones respecto de los valores del año pasado".Respecto al incremento ofrecido, Ballay explicó que. En tal sentido, el titular de la cartera Económica entendió que "es muy superadora de las anteriores y entiendo, a priori, que hubo una recepción positiva" de parte de los gremios.Finalmente, indicó que el viernes saldrá la aceptación o no de parte de los gremios, "y si tiene un eco favorable el próximo encuentro será en orden de paritaria, para que quede explayado el acuerdo que hoy ofrecimos"."La propuesta contiene parte de nuestro requerimiento, si bien supera los porcentajes de las propuestas anteriores, los docentes resolverán en las asambleas para el viernes, la respuesta que se le dará al Gobierno", señaló el secretario general de Agmer, Fabián Peccín al dialogar conSobre los descuentos por los días de paro, el representante docente dijo que al ser consultado el ministro de Gobierno, el funcionario manifestó que "la devolución queda sujeto a la aceptación de la propuesta brindada este martes", explicó.Peccín adelantó que "", y sostuvo que "las expectativas eran mayores a las que nos han presentado pero serán los docentes quienes decidirán sobre su aceptación o rechazo", afirmó.Por otra parte, el gremialista adelantó que "la carpa va a continuar frente a Casa de Gobierno hasta que los compañeros acepten la propuesta que consideren mejor".Entre los puntos que el gremio pide estar contenidos en la propuesta, Peccín consideró básico los siguientes tres: "la devolución de los días descontados por paro y la respuesta de la Resolución 2566/16, hasta su reformulación en el ámbito del CGE, pero con participación de la representación sindical", la cual obligaba a los directivos a informar sobre los casos de inasistencias.También se plantearon otras demandas vinculadas a la equiparación de directivos de nivel primario y supervisores, así como la necesidad de avanzar en la equiparación escalafonaria con el resto de los directivos de escuelas Ninas, Técnicas, Agrotécnicas y cargos de conducción del Nivel Superior."No tenemos respuesta en la propuesta, pero el Gobierno se comprometió en seguir dialogando en este punto y poder reformularlo en una propuesta en cuanto a los valores salariales en cada uno de esos cargos", señaló Peccín.Por su parte, el secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, dijo a Elonce TV que "la propuesta se trasladará a las asambleas y el viernes se realizará una reunión de Comisión Directiva, donde se compatibilizarán los mandatos que establezcan los pasos a seguir", indicó y agregó que "siempre se buscará mantener unido el Frente Sindical".Asimismo, el representante de los docentes técnicos remarcó que "la propuesta ya es considerada insuficiente, principalmente, porque desde la primera reunión con el Gobierno, no hemos tenido un porcentaje de compensación por la pérdida del poder adquisitivo en el año 2016 y tampoco una cláusula de actualización automática para el año 2017", explicó el sindicalista y aclaró que "llevamos la propuesta que nos da el Gobierno y los compañeros docentes serán quienes al acepten o no", afirmó Varela.- Recomposición anual del 23,5 % sobre los básicos y todos los códigos remunerativos que paga la provincia en cuatro tramos, el 6 % en marzo, el 4 % en abril, 7,5 % en julio y 6 % en octubre -no acumulativos- (quedan fuera los montos en negro de nación ya fijados), con compromiso de que ningún trabajador cobre menos de la inflación 2017 según datos INDEC;- No descuento de las 8 huelgas realizadas posteriores al 15/05 sujetos a este acuerdo;- Continuidad de la discusión de la devolución de los 5 días descontados por huelgas antes del 15/05;- Regularización de los casos de inasistencias antes descontados y aún no resueltos;- Continuidad de la suspensión de la Res. 2566/16 hasta su reformulación en el ámbito del CGE, asegurando la participación de la representación sindical.