Cancillería descartó que argentinos deban tramitar visa para viajar a Malvinas

El Gobierno descartó la posibilidad de que argentinos deban tramitar una visa para visitar las Islas Malvinas. La desmentida corrió por parte de Susana Malcorra, quien aseguró que eso "no es una decisión del gobierno local sino del Reino Unido".Las versiones cruzadas surgieron este fin de semana luego que el semanario isleño Penguin News deslizar la versión de que la Asamblea Legislativa de las islas estaba evaluando imponer el visado para visitantes argentinos. Según el medio isleño, miembros de ese cuerpo legislativo "están considerando" esa posibilidad.Sin embargo, el Gobierno descartó de plano esa eventualidad. En declaraciones al canal de noticias TN, la ministra de Relaciones Exteriores indicó: "Dudo seriamente que el Reino Unido esté pensando en esto. Lo estamos siguiendo de cerca, no le daría a la cuestión una máxima preocupación".En ese contexto, Malcorra sostuvo que "intentamos generar medidas de confianza mutua y eso lleva tiempo" al tiempo que aseguró que "no hemos avanzado mucho". Vale recordar que en la actualidad los ciudadanos argentinos pueden ingresar a las Islas Malvinas con el pasaporte de nuestro país.La versión sobre la intención de los kelpers de introducir el visado para los argentinos llegó en una fecha especial. Este martes se conmemoró un nuevo aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas.En este marco, el ministro de Defensa Julio Martínez, reivindicó como una "cuestión de Estado" la "irrenunciable vocación del reclamo argentino por la soberanía de nuestras Islas Malvinas", durante la ceremonia de conmemoración del hundimiento ocurrido durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.Martínez dijo también que el hundimiento del Crucero "General Belgrano", y aquellos soldados "que dieron lo más preciado, sus propias vidas, por la Patria; los actos de arrojo, la solidaridad en los momentos difíciles y la unión que tuvieron, tiene que servirnos como ejemplo para nosotros y para las generaciones que vienen".El crucero General Belgrano, que navegaba a 35 millas al sur de la zona de exclusión determinada unilateralmente por Gran Bretaña alrededor de las islas, fue atacado por el submarino nuclear Conqueror perteneciente a la Armada británica a las 16 horas del 2 de mayo de 1982.La embarcación tenía 1.093 tripulantes a bordo, de los cuales 323 murieron en el naufragio -200 tenían entre 19 y 20 años- y sobrevivieron 770. El ataque al crucero provocó la pérdida de la mitad de las vidas de soldados argentinos en la guerra contra el Reino Unido por la recuperación de las islas.