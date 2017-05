Bordet convocó a un debate amplio para legislar sobre el régimen de comunas

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Tras firmar convenios con 17 juntas de gobierno para la ejecución de obras por casi 3 millones de pesos, el gobernador Gustavo Bordet convocó a un debate con "un criterio amplio" del proyecto de ley que enviará los próximos días a la Legislatura para organizar el régimen de comunas establecido en la Constitución Provincial. Además, adelantó que la semana próxima se remitirá a las juntas de gobierno la primera remesa para que comiencen los trabajos programados.



"No voy a mandar un proyecto de ley que sea taxativo, estricto, sino que se discuta, que se pueda debatir, que acepte la introducción de modificaciones que sean beneficiosas. Y entre todos, legisladores, Poder Ejecutivo, presidentes de juntas, intendentes, encontrar un ordenamiento que nos permita mejorar el estatus jurídico de las juntas, que permita valorizar el trabajo que se hace, que se gane en autonomía, en autarquía, y que se democraticen nuestras instituciones", afirmó Bordet.



Según hizo notar, "desde que asumimos venimos poniendo en vigencia varios institutos que estaban previstos en la reforma de la Constitución de 2008. Nuestra gestión tiene una fuerte impronta por lograr consensos y establecer un andamiaje que nos permita mejorar la calidad institucional y democrática en la provincia. Entonces, esta convocatoria a discutir una ley de comunas que permita que el trabajo que realizan las distintas juntas de gobierno de la provincia tengan la retribución necesarias, tenemos que darlo lo más temprano posible, por eso voy a estar enviando el proyecto en las próximas semanas".



El mandatario firmó este martes, en el Salón de los Gobernadores, los convenios correspondientes al programa Juntas Sostenibles, con la presencia de presidentes de 17 juntas de gobierno pertenecientes a los departamentos Diamante, Paraná, Colón, Gualeguaychú e Islas. Estuvieron, además, los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; de Gobierno, Mauro Urribarri, y de Economía, Hugo Ballay, y legisladores de los departamentos involucrados.



El gobernador manifestó que "es muy gratificante poder estar firmando estos convenios con presidentes de juntas de gobierno de distintos departamentos, que significa cumplir con los compromisos que habíamos ido asumiendo para encontrar un mecanismo que permita la ejecución dinámica de obras en los municipios".



Según advirtió, "son obras que no demandan grandes sumas, pero que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. El hecho de contar con veredas, con obras de alumbrado público, con circuitos saludable, tienen impacto en la vida de cada uno de ellos".



Afirmó que "a este tipo de convenios los vamos a seguir rubricando en los distintos departamentos, para poder abarcar todo el territorio entrerriano. Sabemos que es un esfuerzo muy grande que se realiza todos los días en las juntas, con los recursos que nunca son suficientes para atender las demandas de cada una de las comunidades que representan".



En ese marco, el mandatario consideró que más allá de estas ayudas del gobierno "entendemos que tenemos una gran deuda con las juntas de gobierno, que es en lo que tiene que ver con el estatus jurídico".



En ese sentido, sostuvo que "tenemos que encontrar el criterio de que las juntas de gobierno se transformen en comunas", tal como se estableció en la Constitución reformada de 2008. "Tenemos que dar una gran discusión, un gran debate", dijo y reiteró que en las próximas semanas enviará a la Legislatura el anteproyecto de ley que le remitió a fines del año pasado el Ministerio de Gobierno.



Al respecto, hizo notar que "la comuna viene a tener prácticamente todas las mismas facultades que tienen los municipios, básicamente en su ordenamiento jurídico. Una comuna, además de poder acceder a otro sistema de distribución de fondos, institucionaliza lo que hoy no está en las juntas. Si bien anteriormente los presidentes de juntas los elegía el gobernador, esto cambió y se eligen de acuerdo al resultado electoral, lo cual es justo porque representa la voluntad de cada pueblo".



"Pero hay que dar un paso más todavía en la democratización de nuestras instituciones y estructuras. El hecho de ser comunas representa además la posibilidad de percibir tasas retributivas. La percepción de un impuesto siempre representa la contraprestación de un servicio. Hoy todas las juntas prestan servicios y a muchas empresas, algunas muy grandes, pero ese servicio, como ocurre en cualquier ciudad y le pasa a cualquier intendencia, siempre el municipio cobra por el servicio que presta. Hoy lo que está pasando en las juntas es que no pueden cobrar ese servicio y cada vez los vecinos demandan más servicios. Creo que ahí es donde se puede realizar la reforma estructural", afirmó.



En otro orden, sobre los convenios firmados, informó que "la semana que viene se va a remitir el primer anticipo para empezar la ejecución y luego, una vez terminado, se va a ir generando el circuito para poder seguir el normal desarrollo de la obra hasta su culminación. Esto también quería dejarlo establecido porque con la firma de estos convenios es automático el giro para que se comience con las obras".



Por últimos, expresó: "Quiero invitarlos y convocarlos a seguir trabajando todos los días, poniendo como objetivos superiores los intereses que nos unen. Aquí hay juntas y legisladores de distintos signos políticos, entendemos que es tiempo de trabajar en esos grandes objetivos y tenemos que hacerlo todos, con el gobierno nacional, con el provincial, con los municipio, con las juntas, porque no hay otra forma de cumplir con lo que nos obligamos cuando nos presentamos a elecciones, cada uno de nosotros en el rol que nos toca".



"Seguiré trabajando hasta el último día de gestión, recorriendo cada junta sin importarme de qué color político es, porque los problemas son comunes a todos y tenemos que ocuparnos en su solución", finalizó.



El programa



La firma de convenios en el marco del programa Juntas Sostenibles tiene como objetivo ejecutar obras de infraestructura básica a través de las juntas de gobierno de la provincia, para lograr en forma equilibrada el desarrollo económico y social de la comunidad y la protección del medio ambiente. Para la ejecución de este programa el gobierno provincial realizará una inversión total de 2.996.231 pesos.



El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, dijo que "hoy estamos concretando el pedido que nos hizo el gobernador de buscar herramientas para obras de infraestructura en juntas de gobierno, porque sabemos las necesidades que tienen".



Respecto al programa, expresó que "se trata de darles una mano en aquellas obras básicas de infraestructura. Nosotros convocamos a las juntas de gobierno y les pedimos darle prioridad a las necesidades para, en forma conjunta, llevarlas adelante. En ese marco, creamos un mecanismo que consiste en que los zonales de cada departamento les den el apoyo técnica para poder llevar adelante estas obras en las cuales podrán disponer de un fondo".



Finalmente, Benedetto dijo que el programa prevé para este año un presupuesto que permitiría concretar otro tipo de obras.



Satisfacción de las juntas de gobierno



Sobre estos convenios, el presidente de la junta de gobierno de San Anselmo, departamento Colón, Héctor Schlottaver, manifestó que se "trata de un buen arranque" para las obras que necesita la comuna. Y agregó: "Esperemos que todo se logre porque incluso ya tenemos otros pedidos". Tras ello, el jefe de esa comuna, de unos 700 habitantes indicó, que el dinero recibido será destinado a la compra de un terreno donde se instaló una cancha de fútbol.



En tanto, el presidente de la junta de gobierno de Colonia Hocker, José Luis Fabre, expresó que los fondos que recibirán serán destinados a la plaza de la localidad y a la creación de un paseo saludable. "Este dinero nos viene muy bien porque los recursos de las juntas de gobierno siempre son escasos. Es una buena ayuda para nuestro pueblo", dijo el jefe comunal, al tiempo que indicó que también están trabajando junto con la Dirección Provincial de Vialidad en lo que respecta a los caminos.



A su turno, el presidente de la junta de gobierno de La Clarita, Mario Devoto, mencionó que los aportes serán destinados a iluminar la zona del centro cívico de la localidad que tiene aproximadamente 600 habitantes. "Con este dinero vamos a poder cubrir gran parte de la obra de iluminación", indicó.



Los aportes



De acuerdo a los convenios firmados, en el departamento Diamante, las juntas de gobierno de Aldea Protestante y Aldea Brasilera recibirán cerca de medio millón de pesos para la ejecución de cordón cuneta. En tanto, Colonia Crespo, Sauce Montrul, Estación Sosa y Pueblo Brugo, del departamento Paraná, recibirán más de 600.000 pesos para la realización de veredas. Son ocho las juntas de gobierno del departamento Colón a las que se le entregarán fondos por más de un millón de pesos: La Clarita, San Anselmo, San Miguel y Hambis, será para luminarias de alumbrado público; en Arroyo Barú y Pueblo Cazés se destinará para la ejecución de circuitos saludables y juegos infantiles; en Liebig será para veredas y en Hocker para veredas y circuitos saludables. Del departamento Islas, fueron las juntas Medanos y Ñancay las que recibirán fondos por más de medio millón de pesos para luminarias urbanas en el primer caso, y vereda en el segundo. A Estación Irazusta, departamento Gualeguaychú, se le entregarán más de 300.000 pesos para la ejecución de veredas.