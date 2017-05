Asambleas de UPCN: Este miércoles restringen la atención en el Registro Civil

Empleados provinciales nucleados en UPCN realizan asambleas programadas en distintos organismos provinciales. Reclaman la reapertura de las paritarias.La secretaria de Prensa de UPCN, Karina Domínguez, sostuvo que "hemos escuchado de parte del gobierno nacional un nuevo desprecio hacia los empleados públicos, diciendo que los organismos son aguantaderos políticos. Nosotros creemos que la administración pública es muy importante para la prestación de los servicios a los ciudadanos".La gremialista, indicó aque este martes estuvieron en Obras Sanitarias. "La medida de fuerza ha sido declarada a nivel provincial con asambleas de dos horas por turno en las distintas dependencias de la administración pública. En algunos lugares estamos presentes con la comisión directiva provincial".Durante el programa, adelantó que este miércoles "estaremos con asamblea en el Registro Civil, por lo que no habrá atención al público durante la mañana. También hay reclamos en el área de Salud y el Consejo General de Educación"."El primer punto es que la paritaria vuelva a tomar estado de negociación, porque hace un mes no hay reuniones ni audiencias. La demanda salarial es la más importante, pero hay otros puntos como el caso de reconocer la estabilidad para quienes tiene mucha antigüedad o darle una solución a los contratados de obra", precisó.Interrogada acerca de los reclamos salariales, Domínguez expresó "la necesidad de recuperar lo perdido en 2016. Planteamos un recupero del 12 por ciento del años pasado y un porcentaje que no sea menos que la inflación, más un cláusula gatillo que se active anticipadamente", cerró.