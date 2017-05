Senadores y diputados entrerrianos respaldaron la política aplicada por Bordet

La palabra de los Diputados

El Bloque de Senadores del FPV-PJ saludó a todos los trabajadores en su día y los calificaron como "la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista".Expresaron que "este 1 de Mayo hay muy poco que festejar, más bien reflexionar no sólo por todos los que dieron la vida en defensa de los derechos de los trabajadores sino también por el difícil momento en que vivimos, en el que trabajo es un "costo laboral" y el trabajador es la variable de ajuste por el modelo económico que lleva adelante el Gobierno Nacional. Hoy los trabajadores han perdido derechos, al igual que la mayoría del pueblo argentino"."A pesar de ello y que el Gobierno Nacional reprime las protestas por mejores condiciones de trabajo o para que no haya trabajadores despedidos, hoy hay cinco actos por el Día del Trabajador, todo un signo de la época. Pensar que hasta 16 meses atrás se protestaba por el no pago del impuesto a las ganancias y no se reprimía a los trabajadores", expresaron los Senadores.En este sentido, separaron a "al Gobierno peronista de Gustavo Bordet para quién no sólo que el trabajador no es ni será variable de ajuste sino que no ha despedido a ningún empleado público. Sumado al compromiso que asumió públicamente de que el aumento salarial será superior a la inflación, siempre en un marco de diálogo permanente con los dirigentes gremiales y sin reprimir", sostuvieron."La política que un gobierno asume frente al trabajo y su relación con los trabajadores es ?sin dudas- el parámetro que más claramente lo define. Para el peronismo, gobernar es crear trabajo. Y más aún, protegerlo, dignificarlo", indicaron los Diputados del FPV.Recordaron que "desde fines del 2015, ante el inicio de un nuevo gobierno nacional, los argentinos fuimos recibiendo a diario datos preocupantes, que daban cuenta de la lenta pero constante sangría que había comenzado, en el ámbito público y privado: miles de despidos en la administración pública, vaciamiento de áreas y programas, cierre de fábricas y precarización laboral en el ámbito privado.Las medidas económicas implementadas por el gobierno de Macri no son inocuas, ninguna decisión política lo es y no cabe aquí la excusa de la herencia recibida. Una cosa es corregir lo que se ha hecho mal; otra, es virar el rumbo de la economía en 180º, quitar al Estado del medio y dejar que el mercado mande".Los diputados señalaron que "en 16 meses de gobierno, se perdieron miles de puestos de trabajo producto de la caída de mercado interno, de la actividad productiva, del impacto del ajuste en las tarifas de los servicios y la apertura indiscriminada de las importaciones, sin ningún tipo de protección a la industria nacional, entre otros factores. La contracara de esta política de flexibilización laboral es la que promueve nuestro gobierno provincial. Con mesura, prudencia y enorme sensibilidad social, el gobernador Bordet no despidió a ningún trabajador de la administración pública y las medidas que se han tomado en el marco de las negociaciones salariales tienen como premisa preservar el poder adquisitivo de los trabajadores", expresaron los legisladores.