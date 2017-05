"¡Vamos a crear trabajo para todos los argentinos!", prometió Macri

Parafraseó a Perón

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy, por primera vez en su mandato, una celebración por el Día del Trabajador, organizada por las 62 Organizaciones que conduce el dirigente rural Gerónimo "Momo" Venegas.El acto empezó puntual, a las 18, con la presencia de Venegas y sus aliados en un escenario. Primero apareció el gremialista, quien festejó el acto: "La verdad que hoy la rompemos. Felicito a esta militancia que no dejó que el peronismo muriera de la mano del kirchnerismo. Fui un perseguido político durante los 10 años del kirchnerismo pero nunca me arrodillé, nunca me achiqué", remarcó.Cuando se acercaban las 19, habló Macri, que recibió aplausos y vivas de los presentes cuando mencionó a Perón: "Les quiero decir a los que todavía no sintieron el cambio, que el cambio ya llegó. Hoy estamos festejando el trabajo, conmemorando el Día del Trabajador y es justo que lo hagamos. Porque el trabajo es de las cosas más importantes que nos pasan en la vida", sostuvo.El Presidente también anunció la creación del "empalme" que consiste en que aquel que recibió un plan social podrá entrar a trabajar sin perder el beneficio, ya que este se incorporará al salario. "Estamos hablando de cientos de miles de argentinos", dijo. Remarcó además la necesidad de la "capacitación continua".Macri parafraseó, una vez más, a Juan Domingo Perón: "Un señor dijo hace muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Ese señor fue Juan Domingo Perón. Ese señor dijo que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume y nosotros lo podemos hacer, ¿no es cierto? Y podemos hacer mucho mas que eso", manifestó durante el acto en Ferro, del sindicalismo oficialista."No va mas el país de la ventajita, el país de la patota, con comportamientos mafiosos; la Argentina es de todos los argentinos y no me voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningun mafioso", concluyó el jefe del Estado.El Presidente hizo precisiones sobre la iniciativa de reconvertir los planes sociales en trabajo genuino. La reestructuración comenzará con los planes asistenciales que administra el Ministerio de Trabajo, que serían unos 280.000.La ayuda se convertiría en un voucher de $ 4000 que facilitaría el ingreso del beneficiario al mercado formal. El Estado, de esta manera, en vez de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, buscará subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social.El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $ 12.000 y podría haber excepciones según la región donde esté radicada la empresa que recibirá el auxilio.El ministro de Trabajo, Jorge Triaca , aspira a que la industria de la construcción, la textil y el empleo rural sean las primeras actividades que adhieran a esta suerte de blanqueo laboral.El proyecto, que apunta a reducir la informalidad laboral, está en elaboración desde enero y tiene semejanzas con una propuesta de campaña que había diseñado el equipo de Sergio Massa . Mañana se oficializará en un decreto, según informaron fuentes oficiales.Se espera además que Macri ratifique el rumbo de las negociaciones con los gremios del transporte para beneficiarlos con la reducción de la carga del impuesto a las ganancias de las horas extras y los días feriados.