En Mendoza anunciaron una ley que obligará a los presos a trabajar en la cárcel

En la apertura del año legislativo, el gobernador mendocino de Cambiemos, Alfredo Cornejo , lanzó un fuerte mensaje contra la delincuencia y en respuesta a los reclamos ciudadanos: obligará por ley a los presos a trabajar en los penales provinciales.



"Queremos acabar con las cárceles de máxima ociosidad", disparó el mandatario ante un recinto colmado de legisladores, funcionarios y militantes, en su segunda alocución desde que ocupa el Sillón de San Martín.



En un discurso de más de una hora en la Asamblea Legislativa, el gobernador hizo un repaso de su gestión, sobre todo el camino recorrido en las diversas áreas oficiales durante el 2016 y prometió dar más respuestas en uno de los temas que más preocupa a la población: la inseguridad. Asimismo, durante toda su exposición se refirió al trabajo conseguido en materia organizativa y de ordenamiento de la administración, no sólo en cuestiones financieras sino de personal. "Vengo a ratificar el camino de cambio para reparar el Estado", indicó Cornejo.



En su presentación destacó la "Revolución de lo Sencillo" como motor de su gestión y anunció "una nueva ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica la actual ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 8.465".



"Esto va más allá del plan de obras y refacción de unidades penitenciarias cuyas licitaciones ya estamos llevando adelante. Incluso, más allá del comienzo de la construcción de una nueva cárcel, como es Almafuerte II y de la Cárcel Federal, que si bien son pasos indispensables para contener el aumento de las personas privadas de la libertad que produce la mayor efectividad en la lucha contra el delito, se trata de la infraestructura edilicia", indicó el mandatario, y agregó: "Esta ley que impulsamos apunta a revisar la vida dentro de los penales. Las cárceles necesitan orden, como hemos dicho de las otras áreas del Estado, y para eso necesitamos tener nuevos instrumentos para trabajar. Queremos terminar con las cárceles de máxima ociosidad".



Cornejo dijo que la idea central de la reforma es que con trabajo se limite el derecho al ocio y se replique adentro la realidad exterior para la posterior reinserción. "Queremos a la población carcelaria trabajando o estudiando sin privilegios. Nuestro objetivo es inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley y darles herramientas para hacerlo. El condenado violó derechos de terceros y quebrantó la ley. Para la reconciliación con la sociedad, sus derechos no pueden estar por sobre los de la ciudadanía", aclaró el jefe del Ejecutivo local, y remató: "Mi gobierno no va a parar hasta que los delincuentes sepan que salir a delinquir tiene costos durísimos para ellos y ya no para los ciudadanos decentes".



Otro tema destacado en el discurso del mandatario fue la Educación y la puesta en marcha el año pasado del polémico Ítem Aula, un adicional salarial que representa el 10% del sueldo para quienes no se ausentan más de tres veces al mes. El gobernador, aprovechó la ocasión para demostrar el éxito de la medida y para presionar a la Suprema Corte, que deberá expedirse en los próximos días sobre su constitucionalidad.