Dirigentes del departamento Gualeguaychú manifestaron su apoyo a Bordet

La Aldea San Antonio fue escenario de un encuentro del PJ que reunió a dirigentes del departamento Gualeguaychú. Estuvieron presentes el diputado provincial, Juan José Bahillo; el senador nacional, Guillermo Guastavino, los intendentes de Aldea San Antonio, Leo Silva; de Gilbert José Aizaga; de Carbó Mirta Bondioni; Juntas de Gobierno; funcionarios provinciales; vecinos y compañeros de Larroque y Urdinarrain.



Luego del encuentro, se elaboró un documento que respalda la gestión de gobierno de Gustavo Bordet y su conducción del PJ entrerriano:



"Los dirigentes del PJ del Departamento Gualeguaychú, reunidos en Aldea San Antonio, expresamos ante los entrerrianos nuestro compromiso de seguir trabajando y colaborando para consolidar en la provincia un gobierno que garantice un presente digno y un mejor futuro para todos.

En esta convicción, acompañamos y respaldamos al gobernador Gustavo Bordet en todas sus decisiones.

Nuestro conductor político tiene la responsabilidad de llevar adelante una relación justa con el gobierno nacional; de mantener un equilibrio de gobierno a favor de todos los entrerrianos.

Esto no significa que él sea, ni que seamos cautivos de un ideario ni de decisiones que no compartimos, ni que debamos callar cuando creemos necesario expresar nuestras diferencias. Tenemos responsabilidades de gobierno, pero también somos oposición.

Interpretando el mandato social, nuestro gobernador ha sabido consolidar una gestión moderada y equilibrada, abierta al diálogo político y al debate. Y la sociedad lo reconoce.

En este año electoral, debemos asumir nuestra responsabilidad de sostener lo que logramos en la elección del 2015, tanto en el gobierno provincial como localmente: necesitamos fortalecernos, para que el peronismo sea la mejor alternativa en el 2019, para que represente una esperanza y el mejor programa de gobierno.

Nuestro gobernador es quien conduce el proceso electoral en marcha en 2017. Confiamos en su criterio para unir al peronismo y confiamos en su liderazgo para ofrecer a los entrerrianos la mejor alternativa electoral.

Mientras tanto, en el Departamento Gualeguaychú, es nuestra la responsabilidad de trabajar por una elección digna, que nos fortalezca, que demuestre que aprendimos de nuestros errores. Es momento de anteponer metas colectivas a los intereses sectoriales. Tenemos que ser capaces de reconstruir el peronismo local sin mezquindades.

Nuestro departamento es una tierra rica en dirigentes, en militantes, en hombres y mujeres de todas las edades que abrazan la política con pasión. Que esa pasión nos proyecte al futuro y no al pasado. Que esa pasión nos haga más fuertes, generosos y honorables. Sólo así podremos liderar un nuevo peronismo".