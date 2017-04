Piden por la instalación de una oficina de ANSES en Urdinarrain

Los integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados de Urdinarrain, prestan sus instalaciones para la labor del personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que atiende cada uno o dos meses las consultas y tramitaciones de los vecinos de la comunidad y la zona.



Esta semana ocurrió un hecho desagradable, ya que el enojo de algunas personas generó que realizaran un acto totalmente escatológico ensuciando los sanitarios con excremento para manifestar su disconformidad con la tarea del equipo móvil del organismo nacional.



El problema radica en que más de 100 personas hacen guardia desde la medianoche, pasando toda la madrugada a la intemperie para conseguir un turno y poder ser atendida para realizar su trámite, pero muchas de ellas no pueden obtenerlo porque desde la Anses se entregan solamente cien números cada vez que visita la ciudad.



La presidenta del Centro de Jubilados, Luisa Gervasoni en diálogo con RadioCristal, se mostró muy molesta y conmovida por los hechos. "Lamentablemente hay gente que reacciona de esta manera y se abusa de nuestra buena voluntad de prestar las instalaciones para que Anses atienda en Urdinarrain, como también hay otra que es muy respetuosa y espera su turno pacientemente", expresó.



"Esto no da para más, les pido de corazón a quien corresponda y no importa el color político que sea, que atienda de manera urgente la necesidad que tiene nuestra localidad, de poder tener una oficina que funcione en la ciudad, es de suma necesidad conseguirla para que se solucione de una vez esta problemática", demandó Gervasoni. "La gente tiene que entender que nosotros simplemente prestamos la sede y no tenemos nada que ver, solamente colaboramos para que se pueda brindar este servicio y además estamos dispuestos a ceder parte de nuestras instalaciones que cuentan con salón, sanitarios y baños para personas con discapacidad, para que funcione la oficina si quieren instalar una en Urdinarrain", argumentó.



"Es totalmente necesario que se instale, sé que hubo pedidos y gestiones porque la concejal Susana Londra (IP), hasta nos hizo firmar una nota para llegar a solucionar este problema, pero aún no hay novedades" finalizó.



El problema y las quejas de la gente se reiteran cada mes, donde los usuarios deciden volcar su bronca en las redes sociales por las horas de espera y esta vez fueron más allá con sus reclamos, mientras quienes deben solucionar el problema siguen en silencio y los "platos rotos los pagan", la buena voluntad de la gente del Centro de Jubilados.