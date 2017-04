Renunció el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Victoria

El intendente de Victoria, Domingo Maiocco, comunicó la aceptación de la renuncia del Secretario de Hacienda, Fabián Zorzabal; el funcionario reconoció que fue una decisión que tenía tomada desde enero, sin embargo hacía unos 45 días se lo transmitió al Intendente, con quien se acordó la fecha en la que se produciría el retiro.



Maiocco agradeció la labor y el trabajo que desarrolló el funcionario desde el inicio de la gestión. "Tuvo la responsabilidad de ordenar la casa", según el mandatario municipal. Durante esta etapa se llevaron a cabo tareas importantes entre las que destacó la firma de acuerdos por demandas judiciales y compromisos pendientes de la gestión anterior. Agregó que se sintió acompañado por el mencionado funcionario.



En el texto de la renuncia, Zorzabal hace mención específicamente a la inexistencia de un motivo particular para tomar la determinación, y dice que considera que se cumplió un ciclo donde se entremezclan cuestiones personales, familiares y profesionales. Agradeció el respaldo que tuvo del Intendente durante su gestión e hizo mención a aspecto financieros de su labor. Reiteró que a la decisión la tomó en el mes de enero y se lo comunicó a la familia, y que hace unos 45 días se lo transmitió al Intendente, con quien se acordó la fecha en la que se produciría el retiro.



Por otra parte negó haber tenido problemas personales con otros integrantes del gabinete o que lo hayan inducido a tomar la decisión de alejarse del cargo.



Estuvieron presentes además de los mencionados, el Secretario de Gobierno Sergio Navoni y de Desarrollo Social Carlos Schultheis.



Cambios en el gabinete de Maiocco



Por otra parte, en forma simultanea asumió la Secretaría de Planeamiento, el abogado Cesar Zucotti; éste sería el cargo que ocupará después de aprobada la ordenanza de la Orgánica Municipal, porque el cargo actual es el de Obras y Servicios Públicos. Reemplazará a Cesar Martino, quien se alejó de la función hace algunos meses.



El cargo de Secretario de Planeamiento no es nuevo para Cesar Zucotti porque desempeñó tareas similares durante la gestión de Gracia Jaroslavski. En diálogo con la prensa explicó que tiene expectativa de trabajar en equipo con el resto de los integrantes del gabinete para resolver los problemas de la comunidad. Serán temas prioritarios los servicios, la planificación, ocupación de espacios y el de llevar adelante todas las obras pendientes.



Confirmó que no se producirán cambios de nombres en el área que le toca conducir. Obviamente, cuando se imponga de todas los temas de la cartera seguramente podremos abordar a futuro cuestiones específicas de la gestión. (Paralelo 32)