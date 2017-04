Negri defendió el rol de la UCR en Cambiemos y afirmó "lo urgente es la pobreza"

Política Inauguraron Instituto de Formación Política en la UCR

Para el presidente del bloque radical en la Cámara Baja Nacional, Mario Negri, el radicalismo está "bien y fuerte" dentro del Frente Cambiemos.En diálogo con APF, afirmó que lo "urgente es la cantidad de pobres" sobre lo que "el gobierno está muy comprometido", consideró. Y en cuanto al armado de listas para las elecciones de octubre, entendió que "primará la racionalidad"."Creo que la política hoy está llena de interrogantes; estamos con un mundo muy complejo. Hay que mirar lo que pasa afuera en simultáneo con los desafíos que tenemos por delante en un país que todavía no sale de los graves problemas y la grave crisis que tiene", pronunció el diputado Mario Negri.Como integrante de uno de los partidos de la coalición gobernante, el dirigente expresó que el radicalismo "está bien y fuerte" dentro de Cambiemos: "Creo que un radicalismo mudo sería un radicalismo muerto, pero creo que no han desaparecido los motivos por los que el radicalismo tomó esa decisión tan difícil que fue construir cambiemos", evaluó."No quiero simplificar como dicen algunos que de no haber sido así estaríamos como en Venezuela, pero quedaba el modelo de un país explosivo socialmente, que vivía sobre la base de la ficción, la concentración de poder, la desaparición de la república y asilado del mundo", disparó.Seguidamente, puso de relieve que "sin el radicalismo no se hubiese podido iniciar un camino de cambio y eso no es un capital que se deba cobrar, sino que se debe estimar por parte nuestra", en alusión a los radicales.Negri reconoció que Cambiemos "ha sido una decisión difícil, viniendo de lugares distintos de la política, con origen distinto" pero necesaria en tanto "hay determinadas circunstancias como pasa en el mundo, donde hay que construir mayorías sobre la base de la reconstrucción de la política".Y consultado acerca de si la UCR participa en las decisiones que toma el Ejecutivo, respondió: "Si lo que preguntan ustedes es por qué no estamos más en el Gobierno, esto nació así, no es una coalición de todos los partidos, pero hay muchos radicales en el Gobierno que desempeñan muy bien su tarea y donde más se ha evidenciado una coalición fuerte es en el parlamento", afirmó el también presidente del Interbloque Cambiemos en la Cámara Baja nacional."Entre Ríos es una provincia que creo que tiene un potencial descomunal. Se los problemas que atraviesan las economías regionales, el sector cítrico, se los problemas de precios que hay", dijo el dirigente cordobés nacido en Lucas González, departamento Nogoyá.Y a continuación acotó: "Estamos saliendo de la crisis. Creo que es una economía de serrucho: un mes tiende hacia el crecimiento y otro hacia la baja, pero creo que el segundo trimestre será positivo. No hay que esperar crecimientos explosivos de la economía, pero que se irá ordenando y la inflación va la baja decididamente", afirmó para asegurar luego que "las inversiones pausadamente llegarán al sector productivo"."El tema que seguirá siendo urgente en este país es la mayor inmoralidad que puede tener una sociedad que es la cantidad de pobres y el gobierno está muy comprometido", consideró Negri y enumeró como acciones tendientes a combatirla: "Bajar la inflación, lograr inversiones productivas y que vuelva a imperar la ley, la república, la transparencia, terminar con la corrupción y que el mundo nos vea como un país serio y previsible".Si bien dijo que "no habla de lo que no conoce", cuando esta Agencia le preguntó cómo evaluaba las discusiones que se están dando en el interior del partido entrerriano para el armado de listas de las internas de octubre, el diputado entendió que "va a primar la racionalidad".Y analizó: "El radicalismo tiene que tener como toda fuerza política una estrategia con una mirada adentro y una mirada hacia afuera. Hacia adentro, hay que buscar fortalecer la unidad en la diversidad y no hay que perder el horizonte. Se han recuperado municipios muy importantes y hay que cuidarlos mucho", apuntó en alusión a quienes lo acompañaban en la mesa, el intendente de Chajarí y presidente de la UCR entrerriana, Pedro Galimberti, y el Jefe Comunal de Paraná, Sergio Varisco. (APF).