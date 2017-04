Bordet se reunió con los integrantes de la Unión Industrial de Entre Ríos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

De mejorar las condiciones de competitividad en el sector industrial y productivo de la provincia, y generar empleo sostenible y genuino habló el gobernador Gustavo Bordet este viernes con los integrantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). El mandatario reveló que se han propuesto desde la Región Centro un criterio único de tributos provinciales que no sean distorsivos y detalló las acciones de gobierno provincial en materia de obras de infraestructura vial, eléctrica y portuaria.



El sector industrial, por su parte, reconoció la buena relación construida con el gobierno provincial y los canales de diálogo que han encontrado.



"Cada vez que un sector de la industria, de la producción, tengan un problema, siempre estamos abiertos a poder dialogar y encontrar las soluciones. Creemos que este es el entendimiento del que hablamos, y si el diálogo fecundo, productivo, que encuentra respuestas positivas para poder arribar a estas soluciones juntos", expresó Bordet.





Cítricos a Estados Unidos







En la reunión de comisión ampliada de la UIER que se realizó en un hotel de la capital entrerriana, el gobernador afirmó que "es una excelente noticia" la decisión del gobierno de Estados Unidos de permitir la importación de limones argentinos para poner punto final a las restricciones que rigen sobre la comercialización del cítrico desde 2001.



"Estamos esperando la exportación de limones argentinos para poder llegar con nuestros cítricos dulces a Estados Unidos", refirió. Recordó que "hemos estado el año pasado en el departamento de Agricultura de Estados Unidos con la Cámara de Exportadores y con la Federación Entrerriana de Citricultores para poder insertar nuestros limones en los mercados que se presenta como altamente rentable y como una gran oportunidad para nuestros productos".



En este sentido, dijo que "entendemos que si el limón, que es donde ofrece más resistencia porque Estados Unidos es a su vez exportador de limones, cosa que no sucede con la mandarina o con la naranja que se produce aquí en la zona, es una muy buena noticia".



Bordet manifestó que el encuentro con los empresarios de las distintas cadenas de valor que componen la actividad económica de la provincia, del que participaron también los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Producción, Carlos Schepens, "corona el trabajo sectorialmente, durante el transcurso del año" y destacó en ese sentido, "los objetivos que son comunes y hacia ellos tenemos que marchar".



Valoró además, "muy positivamente" el esfuerzo, el emprendimiento, la innovación que tiene el sector en la provincia de Entre Ríos: "No dejo de sorprenderme cuando visito algún establecimiento al ver la vocación de emprendimiento que tienen los industriales entrerrianos; nos alienta a poder seguir trabajando articuladamente el sector público con el privado".





Armonización tributaria





"En este entendimiento que tenemos que tener entre ambos sectores, tenemos que trabajar mancomunadamente, de forma coordinada, viendo cuáles son los intereses generales y los intereses comunes, y en consonancia con el gobierno nacional, con los municipios donde también tenemos que trabajar en el desarrollo de parques industriales, tenemos que armonizar las tasas que los municipios cobran", aseguró Bordet.



"Esto es una tarea que tenemos que realizar. Respetamos la autonomía de los municipios, pero para tener una provincia que ofrezca seguridad jurídica y garantías, tenemos que tener estas cuestiones armonizadas y sentados todos en una mesa. Creo que en ese camino podemos encontrar las soluciones para tener una provincia mucho mejor y por supuesto para tener un país mucho mejor, que en definitiva es a lo que aspiramos, y que haya por ende una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos", completó.



"Encontrar que existan las mismas condiciones tributarias en las tres provincias resulta fundamental, para dar un paso, primero en la Región Centro para llevarlo a todo el país, donde hemos propuesto desde la Región Centro ante la Comisión Federal de Impuestos que haya un criterio único de impuestos provinciales que no sean distorsivos y me refiero concretamente al caso de Ingresos Brutos, como el caso también de impuestos que se cobran por el tránsito de una provincia a otra", acotó.







Mercados internacionales





El mandatario se refirió también a la necesidad de vender los productos entrerrianos al mundo, "y acompañar a nuestros exportadores a distintos destinos, lo hemos hecho con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones en distintas oportunidades". Y al respecto destacó que "tenemos que tener misiones comerciales inversas, de poder recibir en nuestra provincia a quienes quieran venir para ver las condiciones de producción y para poder realizar buenos negocios".



Más adelante, Bordet se refirió a las oportunidades que tiene la provincia, "tenemos que trabajar y proyectar, entendemos que el Estado debe garantizar las condiciones de competitividad de nuestros industriales y productores y en ese camino estamos pensando que contar con un transporte más barato mejora estas condiciones".



En ese sentido, "desde el primer día trabajamos en avanzar hacia un sistema portuario integrado", además de trabajar en materia energética distintos emprendimientos de generación de energías alternativas como biomasa que es propicia para desarrollar en nuestro territorio".



Al respecto precisó: "Planteamos con financiamiento del BID la posibilidad de financiar el cierre energético norte entrerriano que abarca los departamento de La Paz, Feliciano, Federal y Federación, que se encuentra en estado avanzado. Y ahora estamos gestionando un proyecto de desarrollo gasífero para poder avanzar con la red troncal de gas hasta Federal, llegando a Conquistadores y desde allí hasta Feliciano y Chajarí. Esto posibilitará un viejo anhelo, sobre todo en Chajarí que es una zona de mucha industria".



En este sentido, agregó que se avanza con el desarrollo del acueducto que tiene financiamiento de la República Popular China, entre el acueducto Mandisoví, que va hasta la zona de Conquistadores, y que va a beneficiar al sector arrocero.



Aprovechó la ocasión para manifestar que "desde la parte que a nosotros nos toca en el Estado, en el gobierno provincial, venimos trabajando con mucha seriedad, y mucha responsabilidad en la administración del Estado provincial".





Mirada positiva





En tanto que el presidente de la UIER, Eduardo Muller, destacó la "mirada positiva" de la entidad, y reconoció públicamente, dirigiéndose a Bordet, "que hemos logrado construir una muy buena relación con usted y su estructura de gobierno. Señor gobernador, he encontrado caminos de diálogo para expresar nuestras inquietudes y propuestas, lo cual nos crea expectativas siempre motivadoras".



En ese sentido, valoró como "fundamental" el debate y el consenso de todos los temas, "no sólo en aquello en que se avanza, sino también los que todavía se encuentran en proceso de análisis, o con algún grado de estancamiento".



"Nuestro sector industrial está comprometido con una opción muy clara de trabajar para el desarrollo de nuestra provincia. Quiero expresarle que hemos honrado el compromiso explicitado con el gobierno. La industria entrerriana, pese a todas las dificultades existentes, ha mantenido los puestos de trabajo y ha realizado todos los esfuerzos tendientes a sostener su producción y su lugar en el mercado porque creemos y confiamos en nuestras potencialidades".



Párrafo aparte dedicó a las necesidades en infraestructura que se requieren en la provincia, "y todos sabemos también hacia dónde necesitamos apuntar nuestros esfuerzos. Queremos que Entre Ríos logre ocupar el lugar que se merece, que vuelva a vivir una etapa de crecimiento y expansión, porque claramente necesitamos sentar las bases para construir un futuro sólido y esperanza".