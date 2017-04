Varisco se reunió con el ministro de Justicia de Nación

El intendente de Paraná, Sergio Varisco recibió en su Despacho al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano. Acompañado por otros funcionarios de su cartera, el funcionario destacó el trabajo iniciado en conjunto con la Municipalidad de Paraná y que Varisco agradeció especialmente."Es inédito que un ministro de Justicia y de Derechos Humanos visite a un intendente, esto demuestra el sentido federal que tiene el gobierno federal y el Presidente. También le agradecí lo que está haciendo con un servicio de justicia gratuito en los barrios de Paraná, donde las personas más desposeídas, que no tienen posibilidad de poder costear los honorarios de un abogado, tienen allí la posibilidad de plantear sus problemas, de tener una solución, incluso con el apoderamiento gratuito a través del Ministerio. Este es un programa que a nosotros nos interesa fundamentalmente extender en la ciudad de Paraná y lo vamos a hacer. Otro tema tratado pero que tendrá una solución a largo plazo y quizás exceda a nuestra gestión, que es el traslado de la Unidad Penal de la ciudad de Paraná".Abordado por algunos casos resonantes de crímenes atroces como fue el de Micaela García, Garavano dio su opinión: "Le transmití el gobernador y a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la preocupación por este caso que ha conmocionado a la provincia y al país, y la necesidad de garantizar de que funcionen las instituciones, que el jurado de enjuiciamiento de la provincia se constituya y funcione con regularidad. Que resuelva si es que este juez (de Ejecución de Penas, Carlos Rossi) trabajó inadecuadamente y si es así que lo remuevan y si no es así, que lo mantengan en el cargo, pero lo que la sociedad hoy reclama es que las cosas se resuelvan, que no haya impunidad y que no queden esos limbos en donde suelen quedar y es importante para la credibilidad en las instituciones".Varisco estuvo acompañado en la reunión por los secretarios de Legal y Técnica, Walter Rolandelli; de Relaciones Institucionales, Estela Boeykens; el Fiscal de Estado municipal, Francisco Avero y los concejales Emanuel Gainza y Carlos González (Cambiemos).Varisco acompañó la visita del ministro Germán Garavano, en distintas actividades con autoridades y magistrados, como así también para firmar acuerdos para el fortalecimiento de las justicias provinciales. A primer turno, el funcionario nacional fue recibido en Casa de Gobierno por el gobernador Gustavo Bordet, en el marco de una firma por medio del cual Entre Ríos implementará el uso de pulseras electrónicas para internos de los distintos penales, quienes tengan salidas transitorias y definitivas. Además del Intendente de la Ciudad capital, participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, como así también la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, y la senadora nacional Sigrid Kunath (FpV).