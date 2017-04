Docentes de AGMER Uruguay se movilizaron hasta la Departamental de Escuelas

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La movilización que ocupaba varias cuadras se realizó en el marco de la Jornada Provincial de Lucha decidida por el último Congreso de la Entidad y la Comisión Directiva Central del Sindicato.



En esta oportunidad los docentes marcharon desde la Plaza principal hacia Departamental puesto que fue intención llevar las demandas a las autoridades educativas locales preanunciando que si no se realiza una oferta salarial "seria" por parte del Gobierno Provincial que contemple la inflación real, el recupero de poder adquisitivo y la devolución de lo descontado por paro el conflicto docente "se profundizará y tendrá expresiones de lucha enfrente de las distintas departamentales de la Provincia".



Al cierre de la movilización organizada por la Comisión Directiva Departamental hizo uso de la palabra el Secretario General de la Seccional Uruguay de AGMER, Gustavo Blanc, quien demandó al Gobierno Provincial "que antes del día 2 de mayo se convoque al diálogo y se entregue una propuesta salarial puesto que de lo contrario se pondrá fecha al paro de 24 horas tal cual lo resuelto por el Congreso de la entidad".



También cuestionó "las actitudes del Gobierno Provincial de no dar marcha atrás en forma definitiva con la Resolución 2566 que obliga a cargar la asistencia diaria y exigió la derogación de esta resolución y la devolución de lo descontado por paro además de un aumento salarial que tenga que ver con la inflación real y no con la pauta que ya queda claro que es incumplible y mentirosa del 17 % anual de inflación".



Estando frente a la sede de Departamental, se exigió por parte del Sindicato, a través de las palabras y de carteles que llevaron los docentes, "el cumplimiento del artículo 36 de la Constitución Provincial que determina que el cargo de Director Departamental debe ser cubierto por concurso. Se puso en evidencia una vez más la gravedad de que sea el mismo estado el que incumpla la Constitución". En este punto se recordó "que la democracia es un sistema que se basa en el respeto de las normas preestablecidas y que es riesgoso que sea el mismo ejecutivo el que no respete esas normas".



No sólo se cuestionó al Ejecutivo Provincial por no respetar la Constitución. En la misma línea se cuestionó fuertemente al Gobierno Nacional por no convocar a paritarias nacionales e incumplir de esta manera la ley de financiamiento educativo. Además se señaló que el Gobierno también está incumpliendo un fallo judicial que ordeno a través de una medida cautelar convocar a paritarias.



En su discurso Blanc cuestiono tanto al gobernador Bordet como al presidente Macri "y a todos aquellos que dan la espalda a la lucha de los trabajadores replicando los discursos de los gobiernos y los medios oficialistas tratando de desprestigiar tanto a los docentes como a los sindicatos y defendió la coherencia con que los docentes están llevando adelante esta lucha. Señalo que más de doscientos docentes uruguayenses van transitando por la Carpa Blanca Entrerriana ?carpa definida en forma unánime en los dos últimos congresos- y que este martes se irá de vuelta a Paraná desde nuestro Departamento".



Una vez finalizada la movilización, la Directora Departamental Ana María Díaz recibió a miembros de la Comisión Directiva Departamental de AGMER quienes le transmitieron las demandas del Sindicato entre las cuales se destacan: necesidad de una oferta salarial superadora en cuanto a porcentaje y reducción de tramos, devolución de lo descontado por paro, modificación del sistema de liquidaciones, cumplimiento del Artículo 36 de la Constitución Provincial y derogación de la Resolución 2566.