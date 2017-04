Compras de medicamentos para hospitales: Un negocio de $ 600 millones anuales

Política De la Rosa confirmó revisión del Banco de Prótesis y defendió designaciones

El presidente de la Cámara de Droguerías de Entre Ríos, Germán Vallaro, volvió a reiterar el rechazo al proyecto de compra de medicamentos impulsado por el ministro de Salud, Ariel de la Rosa y consideró "poco serios" los planteos emanados desde la cartera provincial."Nos emplazaron a que presentemos una alternativa en 48 horas. En ese tiempo no podemos discutir nada serio.", dijo el empresario durante el programadeEnseguida indicó: "Queremos que nos dejen participar de la licitación junto con otros actores, en las condiciones que podamos las pymes entrerrianas". Asimismo recordó que "esto se conoce por casualidad allá por diciembre. Nunca más se supo nada. Nos llaman a un diálogo, vamos al mismo y de ahí en más nunca tuvimos respuestas".. El tema es que nos están presionando para que presentemos algo y no podemos hacerlo de la noche a la mañana", subrayó Vallaro.que pueden manejar estas ventas. Ellos abarcan todo. Entonces no se le compra directamente al productor del medicamento, sino a un tercero como se hace con nosotros en este momento"."Queremos abrir el diálogo. No la queremos a toda para nosotros. En la provincia son 39 droguerías y hay 150 trabajadores que no es para desecharlo", opinó y admitió: "El mayor comprador en la provincia es el Estado como en todas partes del mundo.".Asimismo, explicó que "se nos echa la culpa diciendo que cobramos caro. Ocurre que. Yo no puedo vender a un precio en enero y conservarles el valor hasta abril o mayo cuando hubo inflación. Tienen deudas de casi un año y somos empresas chicas. Nos ahogan financieramente con deudas y nos quieren hacer participar en algo que, por las condiciones, es imposible para alguien de esta provincia. Vemos que".Resaltó que ". No se presentan porque el gobierno no paga bien. Si se mejora esto, nosotros también cotizaremos mejor".En tanto, el presidente de la Cámara de Droguerías, acotó que "nos piden que nos agrupemos en una UTE, pero las condiciones no se pueden dar por el expediente. A lo único que pudimos acceder es al".Afirmó que hubo cuestionamientos "del Tribunales de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia. El colegio de Farmacéuticos firmó en disconformidad, pero no se modificó nada. Para qué sirven los organismos de control si nadie los tiene en cuenta", se preguntó.Finalmente, para dar cuenta de las trabas que se ponen a las empresas entrerrianas expresó: "Una de las cosas es que quien se presente debe tener un capital de 400 millones de pesos. Entre todos los drogueros de la provincia no sé si tenemos 100".