Diputado pidió castración química para violadores y pena de muerte a femicidas

Esta semana el gobierno nacional dio la orden para reglamentar un registro nacional de violaciones que agrupe a todas las personas que tengan condena por delitos de esa índole. La gestión se da luego del brutal crimen de Micaela García. En el medio de ese debate durante el programa Intratables, el diputado Alfredo Olmedo hizo polémicas declaraciones en las que pidió medidas extremas para los que cometan violaciones o femicidios."Claramente hay que tratar el tema de los violadores en la Cámara de Diputados. No tengo ninguna duda. Que no salgan de la cárcel, que pierdan los bienes a favor de la víctima", sostuvo el legislador conservador del partido Salta Somos Todos. "Pero, ¿usted quiere la castración química", le preguntó el panelista Jonatan Viale. "Sí. Castración química al abusador y física al que violó, por ejemplo, a Julio Grassi", sentenció según publicóAcerca del registro de violadores, el diputado se mostró de acuerdo. Dijo que va a "prevenir" las violaciones. E insistió sobre la mutilación a los que cometen esos delitos. "¿Qué le pasaría a cualquier de acá si les violan a una de sus hijas? Hay que preguntarle al común de la gente. Ellos piden la pena de muerte. El político parece que está en contra de lo que quiere la gente", expresó.Otro de los periodistas que estaba en el piso, al escuchar la polémica opinión de Olmedo, le reprochó sus palabras. "Hay que decir que eso no sirve para nada porque el violador actúa igual. No hay que tratarlos como un perro", expresó Paulo Vilouta. Minutos después de que terminara de hablar otra invitada, Olmedo fue por más y se metió con los crímenes contra las mujeres. Lejos de moderarse, el legislador escaló un paso más allá: "Para los femicidios hay que pedir la pena de muerte".