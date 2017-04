Se aprobó una nueva nomenclatura en nueve calles de Bajada Grande

Paraná En Bajada Grande piden respetar la identidad del lugar en el nombrado de calles

Al exponer en el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" del Concejo Deliberante de Paraná, durante la sesión celebrada en la fecha, vecinos de Bajada Grande expresaron ante los ediles presentes su oposición a nueve iniciativas que figuraban en el Orden del Día, promoviendo el cambio de nomenclatura a calles de esa tradicional barriada.La presidenta de la Comisión Vecinal, María de los Ángeles Scetta, reclamó a los concejales: "Anulen estos proyectos de ordenanza". También resaltó que los nombres propuestos "son de personas ajenas a la historia y a la identidad de Bajada Grande"."Queremos ser escuchados por quienes nos representan en este cuerpo legislativo, cuando se elaboran ordenanzas de esta naturaleza", sostuvo la vecinalista.Seguidamente apuntó: "Aspiramos a que no se rompa nuestra identidad, ni que se intente despojarnos de la misma", y propuso que a las calles del barrio se las designe con el nombre de los primeros pobladores que se afincaron allí, muchos de ellos inmigrantes que conformaron la zona, y de pescadores del lugar.Scetta dijo que las iniciativas cuestionadas "generaron una grieta entre los vecinos", y les pidió a los ediles que consideren "la parte humana y sensible de la gente de Bajada Grande, y la solidaridad que los vincula".Al reiterar su rechazo a los nombres propuestos en los proyectos de ordenanza, adjuntó para consideración del cuerpo legislativo una carpeta con un listado de pobladores de la zona para ser tenidos en cuenta en la nominación de las calles.En este marco, la titular de la vecinal planteó la necesidad que el municipio atienda la regularización de los ocupantes de los terrenos que numerosos vecinos están ocupando en ese sector geográfico de la ciudad de manera precaria desde hace más de 50 años.No obstante la posición expresada al respecto por la vecinal, las nueve iniciativas presentadas por la edila María Marta Zuiani tuvieron el acompañamiento favorable de los bloques de Cambiemos y del Frente Renovador ? Una. En tanto que la bancada del Frente para la Victoria se abstuvo.Al respecto, la concejal Stefanía Cora dijo: "No acompañamos estos proyectos, donde la opinión de los vecinos no ha sido tenida en cuenta", y recordó que desde su bloque pidieron ante la bancada oficialista el retorno a Comisión de las iniciativas, en un intento por lograr un acuerdo con los vecinos.La presidenta del bloque opositor, Cristina Sosa, lamentó "la pelea que estas iniciativas generaron entre el vecindario de Bajada Grande".La concejal María Marta Zuiani, autora de las nueve iniciativas de nomenclatura para calles de Bajada Grande, al fundamentar las mismas sostuvo: "Son uno de los tantos proyectos que estoy llevando a cabo en materia de género y es lamentable que no tengan la repercusión positiva que merecen".En este marco, expresó que sus propuestas "fueron desvirtuadas por algunos medios, que intentaron intimidar y confundir a la gente, respecto de una iniciativa tan noble".La legisladora rescató que tuvo el acompañamiento de vecinos de Bajada Grande que hicieron llegar por nota, ingresada a través de la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, su adhesión.Explicó que antes de plasmar los proyectos en cuestión recorrió durante los meses de enero y febrero de este año dicha barriada conversando con sus habitantes, con quienes intercambió ideas sobre los mismos los cuales tuvieron una acogida favorable en sus interlocutores."Queremos construir una nueva identidad de ese barrio, en base al nombre de la mujer que da nacimiento a la vida, lo cual implica un cambio de las pautas culturales", enfatizó.Con relación a la situación de la tenencia precaria de los terrenos que habitan numerosos vecinos de la zona, anunció que en la semana entrante, en el marco de la Comisión respectiva del Concejo Deliberante, se comenzará a tratar un proyecto de ordenanza de la concejal Elsa Salazar, presentado en octubre pasado, que prevé encontrar una solución a este tema.También anticipó que se prevé la integración de un Fondo Municipal para atender parte de los gastos que la regularización dominial demandará.Al dejar fijada su postura al respecto, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, sostuvo: "Estamos propiciando que si se quieren denominar los espacios públicos, sea siempre pensando en el vecino"."No estamos en contra de que se denominen las calles con nombres de mujeres, pero pensamos que se tendría que haber respetado la identidad de Bajada Grande, denominando a estas arterias con nombres de mujeres que hayan sido influyentes en la historia de este barrio emblemático de Paraná", aclaró.En este sentido, la viceintendente agregó: "Tenemos que aprender a respetar la identidad de los barrios, aunque no coincidamos, y a partir de eso tenemos el deber cívico y la responsabilidad política de ser herramientas de pacificación".Por último, Etienot destacó que esta fue la primera vez que recibió reclamos debido a proyectos de denominación de espacios públicos: "Los vecinos de Bajada Grande me presentaron su inquietud a través de una carta dirigida a la Presidencia del Concejo Deliberante de Paraná, yo lo que hice fue trasladar esa inquietud a los concejales".