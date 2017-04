De la Rosa confirmó revisión del Banco de Prótesis y defendió designaciones

El presupuesto y los problemas

A hablar con De la Rosa

El millonario contrato

"Actualizar el convenio"

Dudas en el control

Anuncio de revisión

Aclaraciones sobre contratos

Dicha medida iba a "permitirá garantizar un stock de elementos suficientes para atender de forma rápida y eficaz la demanda de los distintos hospitales de la provincia", afirmó en una concurrida y anunciada conferencia de prensa, el ex ministro Ramos, actualmente responsable del Hospital de la Baxada.Asimismo, el resonante anuncio prometía que "en la salud pública de Entre Ríos las prótesis se entregarán en 48 horas". Como consecuencia de ello,Tras aquel impresionante lanzamiento, el "Banco Provincial de Prótesis", se puso en vigencia recién a mediados de 2015 con un presupuesto de 9 millones de pesos. Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente y en medio de silencio sobre el tema,en el Hospital San Martín de Paraná que causaron trastornos y contratiempos a varios pacientes.Dicha suspensión fue confirmada al sitiopor fuentes de la empresa "PRIMA IMPLANTES SA", que era la proveedora adjudicada del "Banco de Prótesis".Es que la situación era grave para los pacientes, además según pudo saber dicho portal, de acuerdo al contrato, que firmó el Ministerio de Salud, la empresa "PRIMA IMPLANTES SA", debía proveer las Prótesis no solo para las cirugías programadas, "sino también para las cirugías de urgencia".Desde la sucursal de la firma en Paraná,, aproximadamente, desde el mes de abril", indicaron aEl portal paranaense consultó al gerente de la firma, Fabián Ludueña, quien se negó a responder la consulta periodística e indicó en cambio que "hay que hablar con (el ministro Ariel) De La Rosa", se publicó en diciembre de 2016.Lo cierto es que la empresa "PRIMA IMPLANTES SA" no entregaba más prótesis por falta de pago de la cartera a cargo de Ariel De La Rosa y lo había comunicado al Ministerio de Salud "el martes 13 de diciembre", según pudo corroborar el sitioAsí comenzaron la oleada de rumores y también, se conocieron detalles del millonario contrato de la firma para ser proveedora del Banco de Prótesis, creado en 2015 y que nuevamente, ponían en foco al titular de la cartera de Salud provincial.El sitioAdemás, según el Presupuesto 2016 (o sea durante el segundo año de vigencia del contrato que firmó el Ministerio de Salud con la empresa PRIMA IMPLANTES SA), se destinaron,Los diferentes datos fueron publicados en diciembre de 2016 y en ese momento, ya se dispararon versiones de que el actual titular de la cartera de Salud, Ariel De La Rosa, estaba "interesado en actualizar el convenio marco existente".Incluso, el funcionario lo hizo en manifestaciones públicas el 1º de diciembre de 2016. El Ministro de Salud, Ariel De La Rosa decía en declaraciones a la prensa: "Contamos con un banco de prótesis a través del cual proveemos a todos los hospitales con lo cual sería fundamental someterlo a un estudio de calidad y laboratorio".Pero esta semana, nuevamente surgieron dudas sobre el control y el funcionamiento del Banco de Prótesis, cuando un integrante de la Cámara de Droguerías, señaló en declaraciones radiales que "era dudosa o en algunos casos, inexistente la forma de control del Banco de Prótesis".De La Rosa, adelantó aque desde hace un tiempo se viene programando la reorganización del Banco de Prótesis. "como tal, sino que tenemos que ajustar un par de cosas, y darle una funcionalidad mucho más amplia a esto, mejorando todo lo que hay por mejorar", indicó.El funcionario sostuvo que la intención es "que se optimice la llegada del material en tiempo y forma. Tenemos quejas respecto a esto. Segundo, hay que delimitar los alcances. Y en tercer lugar, tenemos que ver la cuestión económica: que se trate de una inversión económica con valores razonables".El Ministro nuevamente quedó por estos días, en el ojo de la tormenta por contrataciones y designaciones. Al respecto, De la Rosa defendió la designación deDe La Rosa indicó aque "hay formas y formas de comunicar. Cuando se da a conocer un contrato por el total del año, hay que dividirlo por 12.", enfatizó.