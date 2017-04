Entre Ríos y Uruguay impulsan tres proyectos de desarrollo regional

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El gobernador Gustavo Bordet participó este jueves en el encuentro binacional Concordia-Salto, junto a autoridades nacionales de Argentina y Uruguay, donde se anunció la remodelación del aeropuerto de la ciudad entrerriana para transformarlo en estación binacional de cargas. El secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, estuvo presente y confirmó el apoyo de la Nación para concretar esta iniciativa que se complementa con otros dos proyectos: el desarrollo del puerto de Salto y la concreción de un puente vecinal sobre el río Uruguay para unir esa ciudad uruguaya con Concordia. Estuvieron los intendentes de Concordia y Salto, Enrique Cresto y Andrés Lima, respectivamente.



En el encuentro binacional, que se realizó en la ciudad uruguaya de Salto, se trabajó de manera orgánica y se conformaron las respectivas comisiones para el desarrollo de tres proyectos puntuales que tienen como objetivo potenciar a un conglomerado urbano de casi 400.000 habitantes: el aeropuerto de la ciudad de Concordia, el puerto de Salto y el puente vecinal Salto-Concordia. El más avanzado es el de la estación aérea en la ciudad entrerriana. En una primera etapa para vuelos de línea a nivel nacional y luego para transporte internacional de cargas.



"Estos son los grandes desafíos que tenemos para abordar ", dijo Bordet y agradeció la presencia del secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, que "representa la voluntad del gobierno argentino de avanzar por este camino que es el del entendimiento, del encuentro entre dos pueblos hermanos y de tener las obras de infraestructura que necesariamente nos estén vinculando". Explicó que el encuentro realizado en el vecino país "tiene que alentarnos a seguir trabajando juntos para encontrar un futuro mucho mejor para esta región que está llamada a un progreso que no tiene límites".



El gobernador consideró "muy alentador" el trabajo que se realizó en el encuentro binacional de Salto "porque se avanza en el proyecto de integración que históricamente ha unido a las dos ciudades y a un conglomerado urbano que representa a unas 350.000 o 400.000 personas en la región, para que puedan planificar y pensar a futuro cuáles son las posibilidades de desarrollo y de crecimiento".



Caldarelli, en tanto, consideró que el proyecto para el aeropuerto en Concordia tendrá "un gran impacto en el desarrollo de la región, que vincula a dos pueblos que tienen mucha relación social"; y aseguró: "Desde Nación, desde que nos presentaron esta idea, queremos apoyarla y acompañarla. Sabemos que es un proceso al que hay que ponerle mucho esfuerzo para llevarlo adelante y lograr que organismos internacionales lo financien. Tenemos que hacerlo entre los dos países y hay mucha voluntad entre los dos pueblos para poder llevarlo adelante. Mi presencia acá representa al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que apoya este esfuerzo que están haciendo los dos pueblos", agregó el funcionario nacional.



Los proyectos



El gobernador Bordet resaltó los avances logrados para el desarrollo del aeropuerto de Concordia, el puerto de Salto y el puente vecinal entre ambas ciudades, lo que "contribuye de gran manera en los sistemas productivos de esa región que son similares y complementarios en materia de citrus y arándanos".



"Creo que este es un encuentro fundacional para poder avanzar en proyectos de integración regional que tienen que ver con obras de infraestructura que la región necesita. Tienen que ver con tres ítems que se acordaron hoy que son fundamentales para pensar en términos estratégicos y tener una visión de futuro de la región", dijo Bordet.



Agregó que los proyectos tienen absoluta viabilidad a través de créditos internacionales desde entidades como el BID, ya que éste cuenta con fondos suficientes para financiamiento binacional debido a que hay pocas obras compartidas entre países.



"Necesitamos contar con un aeropuerto internacional que permita trabajar en la operación de pasajeros, pero lo más importante es que exista un aeropuerto de cargas que posibilite abaratar costos de manera considerable en nuestra producción, básicamente arándanos que se exporta vía aérea, y generar competitividad en los mercados internacionales de destino, para de esta manera hacer sostenible un sistema productivo", expuso Bordet.



En esa línea, se refirió también a la incidencia que tendrá la obra en las exportaciones de citrus a algunos países como los Emiratos Árabes que se hace también por vía aérea. "Es muy importante tener este aeropuerto internacional compartido entre Concordia y Salto. Estos son los proyectos que tienen que unirnos", remarcó.



Habló también del proyecto del puente vecinal entre ambas ciudades y recordó que se originó hace más de 30 años por iniciativa de los Rotary Club de Salto y Concordia, y resaltó además la incidencia del desarrollo del puerto en Salto.



"Hoy estamos aquí para fortalecer esta integración y la mejor manera de hacerlo es con estos tres proyectos que posibilitan pensar en términos estratégicos y en el desarrollo de toda una región uruguaya y argentina, complementándolo además con el resto en el proceso de integración que se está dando entre Argentina y Uruguay", expresó el mandatario.



Avances en la relación



El gobernador entrerriano indicó también que "se han dado pasos muy importantes" en la vinculación entre Argentina y Uruguay y para la concreción de distintos proyectos a través del Comité para la Hidrovía Río Uruguay en cuanto a la operatividad del sistema portuario de la región, y mencionó que en 2016 se logró levantar las restricciones aduaneras sobre el puerto de Montevideo que permitió operar con exportaciones de productos argentinos a la capital uruguaya.



"Hoy hay una alianza estratégica con la Hidrovía Río Uruguay entre Paysandú, Concepción del Uruguay y Montevideo que está permitiendo sacar por primera vez en la historia de Entre Ríos contenedores con temperatura para frío de productos avícolas, citrícolas y próximamente también lácteos", detalló Bordet en relación a la reciente incorporación de un sistema adecuado para ello en el puerto de Concepción del Uruguay.



Aseguró que eso representa "una gran oportunidad y cristaliza de algún modo el trabajo que se ha venido realizando para lograr la navegabilidad" y apuntó que "hay que plantear la navegabilidad hasta los puertos de Salto y Concordia a través de barcazas".



Apoyo nacional



El secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, destacó el impacto que tendrá el proyecto para el aeropuerto en Concordia en el desarrollo de la región y reiteró el apoyo desde la Nación para su concreción.



"A esto tenemos que hacerlo en conjunto entre los dos países, creo que es una prueba de que podemos trabajar juntos. Me parece que es un proyecto ya diseñado y que hay mucha voluntad entre los dos pueblos para poder llevarlo adelante y el ministro del Interior apoya este esfuerzo que están haciendo los dos pueblos", indicó el funcionario.



Asimismo, señaló que estas obras de infraestructura "pueden generar mucho impacto" y recordó que "el año pasado nos pasó en Argentina, en el aeropuerto de Tucumán que se remodeló y se adaptó para poder aceptar más carga de lo que tenía y se duplicaron las exportaciones de arándanos. Por lo cual no tenemos dudas de que este proyecto va a generarle a la región mucha más actividad productiva, que es en definitiva lo que necesitamos ambos países: generar desarrollo en el interior de nuestros países y generar mucho empleo privado del bueno, para poder lograr un ambiente social mucho más armónico en Argentina y en Uruguay".



Indicó que al proyecto "vamos a impulsarlo a través de los organismos internacionales para que lo financien y lo tenemos que hacer juntos los dos países. Es una agenda binacional y creo que los organismos internacionales, el BID sobre todo, tiene intenciones de financiar este tipo de proyectos".



Sobre las obras en el aeropuerto, dijo que "en la primera etapa lo adaptaremos para que puedan bajar las líneas aéreas; pero lo más importante va a ser este proyecto de estación binacional de cargas que le va a dar impulso económico a la región".



Por último, subrayó: "Agradezco que me hayan invitado y cuenten con nosotros para acompañar el proyecto y el esfuerzo que están haciendo".



Trabajar como región



Por su parte, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, dijo que los tres proyectos "son fundamentales y tienen mucho que ver con el desarrollo de las dos ciudades y de la región y de ambos países para sacar la producción y evitar pagar elevados costos logísticos para trasladarla a Ezeiza con la posibilidad de tener un aeropuerto. Lo mismo con el puerto y el dragado hasta la ciudad de Concordia y Salto, para que también haya salida de nuestra producción", detalló.



Dijo que después de la presentación realizada en la ocasión en Salto, se trabajará "rápidamente en los proyectos para tener un avance, poner una fecha para la presentación de los anteproyectos e ir a los organismos internacionales de crédito para lograr si es posible este año la aprobación de estos tres proyectos que tendrá que ser el puntapié inicial para un gran desarrollo de ambas regiones".



En tanto, el intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que "hay que ir dejando atrás la visión individualista o parcelaria" y entendió que para avanzar "tenemos que sumar, unirnos, trabajar como región".



Expuso la tarea que se realiza con la Hidrovía del río Uruguay y el desarrollo de la navegabilidad del río y el vínculo entre Salto y Concordia con una visión integradora y regional. "Hay muchas demostraciones de solidaridad entre ambas ciudades. Tenemos un presente donde hay un proceso integrador dinámico que no se da sólo desde lo institucional sino también desde lo empresarial y desde la propia sociedad civil", afirmó Lima.