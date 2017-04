La declaración conjunta de Macri y Trump tras reunión en la Casa Blanca

Las agenda de Macri

El presidente Mauricio Macri fue recibido en la Casa Blanca por su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump, con quien mantuvo una reunión a solas en el Salón Oval para discutir y profundizar la "estrecha relación" bilateral.El presidente Trump expresó su beneplácito "por el creciente papel de liderazgo de la Argentina en el escenario mundial y por las reformas políticas y económicas" recientemente implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri, a quien calificó de "un amigo desde hace 25 años".Posteriormente, y a pedido del presidente Macri, Trump entregó una amplia partida de documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar.Este es el texto de la declaración conjunta emitida hoy al término de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, en Washington, los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri, y de los Estados Unidos, Donald Trump:Finalizado el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Macri mantendrá una reunión con miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de ese think tank, de la que participarán el titular del CSIS, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto a el politólogo y ex consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski.Allí, Macri expondrá luego en la conferencia organizada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el Brookings Institute y el Inter-American Dialogue.Por la tarde, se reunirá con un grupo de senadores en el Strom Thurmond Room del Capitolio, donde intervendrán Mitch McConnell (Kentucky), líder de la mayoría parlamentaria, Charles Schumer (Nueva York), líder por la minoría; Bob Corker (Tennessee), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Benjamin Cardín (Maryland), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.Luego mantendrá en el Office of the Speaker (oficina del presidente de la Cámara Baja) un encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Wisconsin) Kevin McCarthy (California), Nancy Pelosi (California), líder por la minoría; Steny Hoyer (Maryland), y Ed Royce (California), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.En su última actividad en Washington, Macri se entrevistará con CEOs y altos ejecutivos de empresas en el Hotel Four Seasons, y más tarde se presentará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde pronunciará unas palabras, previo a ser presentado por el vicepresidente del organismo, Myron Brillant.A las 21.20 (hora argentina), el mandatario y la primera dama emprenderán el regreso a Buenos Aires, donde tiene previsto llegar mañana alrededor de las 10.