Busti convocó al acto con vistas a conformar el frente electoral

Política Busti se suma al gobernador Bordet en la construcción de un frente electoral

Este sábado, desde las 10, en las instalaciones del Club Palma Juniors de Paraná, el Frente Entrerriano Federal realizará un nuevo plenario provincial, en el que estarán presentes dirigentes y militantes de los 17 departamentos de la provincia de Entre Ríos. Será para debatir e intercambiar ideas de cara a las elecciones legislativas de este año. Se avanzará en la construcción de un frente electoral que propicia el gobernador, Gustavo Bordet.El ex gobernador y principal referente del sector, Jorge Busti, indicó aque se avanza en la creación "de un Frente Justicialista o Peronista en la provincia en función de las conversaciones que he mantenido con el gobernador y presidente del Partido Justicialista, Gustavo Bordet y que quiero transmitir la plenario".Manifestó que la intención "es". Consideró al respecto, que "con una victoria sobre el PRO, el gobernador tendrá más fuerzas para defender los derechos de Entre Ríos frente al gobierno nacional"."La estrategia en el PRO, que es el gobierno de Macri, es la división del peronismo y nosotros, sino ir a elecciones primarias el 13 de agosto. Así, los ciudadanos pueden elegir a los candidatos que quieran para renovar los cinco diputados nacionales entrerrianos", manifestó.Consideró que los postulantes "tienen que ser personas idóneas, capaces y que sepan los problemas de Entre Ríos, que no se van a iluminar ni se van a dar vuelta con las luces de Buenos Aires".. Yo, que gracias a Dios no tengo condena social, ni jurídica, ni juicio, puedo caminar y hablar con todo el mundo. El que trabaja en la actividad privada está preocupado por si va a mantener el empleo. El que gana un sueldo no sabe si va a llegar a fin de mes. Al jubilado no le alcanza y el PAMI le ha recortado los remedios".Asimismo, enfatizó que ". En este caso se trata de hacer un frente peronista para defender los intereses federales. Y el peronismo se tiene que hacer una autocrítica de lo que hizo mal. Más allá de nuestros errores, somos la mejor garantía de gobernabilidad en la provincia y en el país", sentenció.El ex gobernador también puso de relieve que ", pero esos supuestos brotes verdes y la agenda con Donald Trump, no van a favorecer a los sectores populares o al pequeño comerciante, ni al empleado".Finalmente, Busti destacó que ", sino que hay que debatir con respeto".