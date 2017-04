Revés de la Justicia Electoral para Blázquez, de la Alberdi PRO

La Justicia Electoral rechazó las denuncias de Hernán Blázquez de la Alberdi-PRO y ratificó lo resuelto por la Junta Electoral Partidaria en escrito como las pruebas presentadas por la viceintendente de Paraná y apoderada de partidaria, Josefina Etienot, en cuanto que no correspondía el ingreso de 57 fichas de afiliaciones ni resultaba procedente designar a Blázquez y a Daniel Lujan como verificadores de afiliaciones, tal como reclamaron.



En su fallo, la Justicia Electoral afirma que no hay anomalías en el obrar de Etienot y que no se hicieron desaparecer afiliaciones del padrón, ni fue manipulado ese documento por las autoridades partidarias.



El rechazo judicial a la denuncia de la Alberdi PRO "importa un reconocimiento a la transparencia y legalidad del proceso electoral interno que está en marcha", dijo Etienot al notificarse de la decisión de la Justicia en el expediente "Blázquez Hernán Javier s/formula petición -(Denegación de afiliaciones - Impugnación de afiliaciones)" Expte. Nº2519/2017.