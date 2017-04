Bordet entregó aportes a municipios y juntas de gobierno

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Bordet, visitó la localidad de Pronunciamiento, y junto a su esposa Mariel Avila y el intendente, Luis Sandoval, funcionarios del gabinete provincial y legisladores, recorrió el municipio, conversó con vecinos y visitó la escuela Nº 13, Diego Fernández Espiro, el centro de salud Las Montoneras, el cuartel de bomberos, y dejó inaugurado un nuevo cajero automático, con el gerente del Nuevo Banco de Entre Ríos, Miguel Malatesta.



Sobre los aportes entregados, señaló que son "un reconocimiento a las juntas de gobierno que con muy pocos recursos tienen que hacer frente todos los días a demandas que tienen de su pueblo, y a las instituciones que trabajan desinteresadamente y muchas veces en forma anónima para mejorar las condiciones de vida de los vecinos".



También firmó el decreto por el cual se autoriza el llamado a licitación para contratar la ejecución de la obra plan maestro de agua potable de Concepción del Uruguay, optimización de la red de distribución y obras conexas por 140 millones de pesos.



"Es mucho lo que tenemos para trabajar, es mucho lo que hay que seguir haciendo y tenemos que poder hacerlo en conjunto. No hay otra forma de poder encarar y solucionar los desafíos que tenemos. Hay que trabajar, resolver los desafíos que se nos presentan, hay que cumplir con la gente que nos votó y con el mandato que nos dio de ocuparnos de mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y en ese camino estamos", dijo Bordet.



Bordet expresó estar "muy contento de visitar Pronunciamiento, una ciudad donde tengo tantos afectos y sin duda he pasado los momentos más lindos de mi infancia y juventud. Hoy venimos a inaugurar el cajero automático que nos solicitó el intendente y la comunidad. Estamos también entregando aportes para Pronunciamiento y varias juntas de gobierno del departamento Uruguay por más de 7 millones de pesos que se distribuirán en distintas instituciones que oportunamente lo solicitaron. También haremos el llamado a licitación para el segundo semestre de la ruta Nº 23, del tramo que va de Pronunciamiento hasta Villa Elisa, como me había comprometido ni bien asumimos. Lo estaremos licitando en el segundo semestre de este año".



Bordet también adelantó la provisión de una línea especial para proveer de energía eléctrica al sector industrial y "al desarrollo futuro en lo que es generación de empleo en Pronunciamiento". Dijo que se trata de "una obra de 60 millones de pesos y no beneficia sólo a Pronunciamiento, sino que es toda la zona productiva que atraviesa entre Pronunciamiento y San José".



"También tenemos el compromiso de seguir trabajando en materia de seguridad, para una experiencia piloto con cámaras de seguridad en Pronunciamiento y Herrera", afirmó.



El gerente del Nuevo Banco de Entre Rios, expresó que "es un orgullo poder inaugurar un cajero más en la provincia, y en forma inmediata, la comunidad podrá disfrutar de esta comodidad para resolver, sin trasladarse a localidades vecinas, diferentes operaciones bancarias, las 24 horas".



Por su parte, el intendente Sandoval agradeció la visita del gobernador y destacó el acompañamiento permanente dle gobierno provincial, a los distintos pedidos que se hacen desde la comunidad: "hoy Pronunciamiento es una localidad muy distinta a la de de 20 años atrás, y por eso es necesario seguir trabajando todos los días con un fuerte compromiso".





Aportes



Entre los aportes entregados, se destacaron el Club Social Deportivo de Pronunciamiento, recibió un aporte destinado a la continuación de la construcción de plateas de fútbol, mientras que El Club Recreativo San Jorge, de Villa Elisa, recibió un aporte destinado a la adquisición de una alfombra de césped sintético.



La parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de San Justo, recibió un aporte destinado a la refacción de la capilla San José de Pronunciamiento. La parroquia San Isidro Labrador, de Primero de Mayo, por su parte, recibió un aporte destinado a adquirir un tractor para el mantenimiento del predio de la capilla Nuestra del Carmen.



Los municipios de Herrera, Caseros y Pronunciamiento, recibieron aportes destinados a realizar distintas obras en las ciudades.



Entre las instituciones que recibieron aportes se encuentran El Club Social, Cultural y Deportivo, San Martín, de Herrera, el club Atlético Colonia Elía, el Club Atlético Los Gorilas, de Caseros, el Club Unión y Recreo, de San Justo, y el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Pronunciamiento.



Finalmente se entregaron fondos para la Asociación Cooperadora conjunta de las escuelas 13, Diego Fernández Espiro, y secundaria 6, Fraternidad, de Pronunciamiento destinado a obras de mantenimiento escolar.



Asimismo, distintas juntas de Gobierno del departamento Uruguay, también recibieron distintos aportes por más de 700.000 pesos para la adquisición de diferentes insumos de trabajo como camión volcador, tanque regador y acoplado para conservación de caminos.



En el marco de los programas Mil Evitas, y Juntas a la Obra, ejecutados a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se realizaron aportes por destinados a las juntas de gobierno de Líbaros, San Marcial, San Cipriano, Las Moscas y Rocamora, así como al Club Social y Deportivo de Pronunciamiento y a la escuela 18, Gral. Justo José de Urquiza.