El presidente Macri visitó empresas en Texas y se reúne con petroleros

El Presidente visitó las plantas de Tenaris y Dow, ambas vinculadas a la industria del petróleo, antes de compartir un almuerzo con empresarios del sector. Luego irá a Washington para entrevistarse con su par estadounidense.



El presidente Mauricio Macri visitó las plantas de las empresas Tenaris y Dow, ambas ubicadas en el estado de Texas y vinculadas a la industria del petróleo, antes de compartir un almuerzo con empresarios del sector.



En primer término, tras arribar a la ciudad de Houston a las 8.10 hora local (dos horas menos que en Argentina), Macri estuvo en el complejo industrial Dow Texas Operations, una empresa química dedicada a agregarle valor industrial a los hidrocarburos no convencionales.



Dow, empresa norteamericana, tiene una amplia presencia en Argentina y es una de las compañías que ya anunció inversiones en Vaca Muerta asociada a YPF.



La visita del presidente, informó la empresa, incluyó un recorrido de las instalaciones, junto a ejecutivos globales y regionales de la compañía, entre ellos Gastón Remy, presidente de Dow Argentina, y Fabián Gil, presidente de Dow América Latina.



Este sitio productivo fue recientemente ampliado gracias a la posibilidad de acceso al creciente suministro de shale gas en los Estados Unidos, insumo principal de la industria petroquímica local.



La visita, explicó Dow, "ofreció un claro paralelismo respecto al potencial que presenta Vaca Muerta como plataforma que impulse el desarrollo del país a partir de la transformación de sus vastos recursos energéticos en bienes y productos de alto valor agregado".



"Este proceso -agregó la empresa- permitiría la generación de una nueva era de la industria en la Argentina, que contribuya sustancialmente con la creación de empleo, el aumento de las exportaciones más allá de su estado primario y un sólido crecimiento económico".



Como parte central de la actividad, en la que también participaron Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería, y Francisco Cabrera, Ministro de Producción, la compañía ofreció una presentación acerca de su perspectiva sobre la forma en que la Argentina puede generar una estrategia de desarrollo de la industria basado sobre las ventajas competitivas y comparativas del país.



Dow Texas Operations, ubicado en la localidad de Freeport, a cien kilómetros de la ciudad de Houston, en el Estado de Texas, es el complejo integrado de fabricación de productos químicos más grande en el hemisferio occidental.



Hoy cuenta con más de cuarenta plantas productivas en las que trabajan más de 7.500 personas para producir el 44% de las soluciones que Dow vende en los Estados Unidos y el 20% de los que ofrece en todo el mundo.



Macri también estuvo en la planta de la empresa Tenaris en Bay City, dedicada a la producción de tubos sin costura y que está en estado avanzado de construcción y será inaugurada en los próximos meses.



Ubicada a solo 800 km de las principales zonas para exploración de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, la planta representa una apuesta importante de Tenaris, empresa argentina del grupo Techint, para abastecer la exploración y para producción shale en Estados Unidos.



Con una inversión de US$ 1.800 millones, tendrá una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura y generará aproximadamente 600 puestos de trabajo.



TenarisBayCity es la primera planta productora de tubos sin costura de Tenaris en Estados Unidos, que complementa las otras 10 instalaciones productivas y centros de servicio que Tenaris ya tiene en los Estados de Arkansas, California, Louisiana y Texas.



Reunión con empresarios petroleros



El presidente Mauricio Macri se reunió con la titular de XTO-Exxon Mobil, Sara Ortwein, en el hotel Houstonian. XTO es una compañía especializada en la perforación y producción de activos no convencionales de petróleo y gas.



Macri también recibió a Jeff Miller, titular de la firma Halliburton, que es una las mayores proveedoras de productos y servicios de energía del mundo.



El presidente ya se encuentra en el hotel donde en minutos más comenzará el almuerzo con unos 200 ejecutivos de las principales petroleras del mundo.



Es acompañado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y por el titular de Producción, Francisco Cabrera.



Esta mañana, Macri recorrió las plantas de dos empresas vinculadas a la industria del gas y del petróleo.



En Bay City, donde se construye la planta de Tenaris de tubos sin costura para la industria del petróleo, con una inversión de 1.800 millones de dólares, Macri conversó con el CEO de ese conglomerado industrial, Paolo Rocca.



La actividad en Washington



Concluidas las actividades en Houston, el Presidente y la Primera Dama se trasladarán a primera hora de la tarde de este miércoles a la ciudad de Washington donde se alojarán en el Blair House, la casa de huéspedes de la Casa Blanca.



En la capital estadounidense, Macri y su esposa serán recibidos por el Presidente Trump y la Primera Dama norteamericana, Melania Trump, a las 11.20 del jueves (12.20 en Argentina) en la Casa Blanca.



Concluidos los pasos formales que incluyen la firma del Libro de Honor y las fotografías oficiales, los mandatarios mantendrán una entrevista privada e inmediatamente después compartirán una reunión bilateral ampliada y un almuerzo de trabajo.



La delegación argentina estará integrada por el Jefe de Gabinete Marcos Peña, la canciller Malcorra, los ministros Aranguren y Cabrera; Fulvio Pompeo y el encargado de Negocios de la Embajada, Sergio Pérez Gunella.



Por parte de los Estados Unidos lo harán el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Rex Tillerson; el secretario de Comercio, Wilbur Ross; el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, y otros funcionarios del gobierno estadounidense.



Finalizado el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Macri mantendrá una reunión con miembros del think tank (grupo de pensamiento) del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de la entidad, de la que participarán el titular del CSIS, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto al intelectual de las relaciones internacionales, Zbigniew Brzezinski.



Allí, Macri expondrá luego en la conferencia organizada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, el Brookings Institute y el Inter-American Dialogue.



Por la tarde, se reunirá con un grupo de senadores en el Stron Thurmond Room del Capitolio, donde intervendrán Mitch McConnell (Kentucky), líder de la mayoría parlamentaria, Charles Schumer (Nueva York), líder por la minoría; Bob Corker (Tennessee), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Benjamin Cardín (Maryland), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.



Luego mantendrá en el Office of the Speaker (oficina del presidente de la cámara Baja) un encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Wisconsin) Kevin McCarthy (California), Nancy Pelosi (California), líder por la minoría; Steny Hoyer (Maryland), Ed Royce (California), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.



En su última actividad en Washington, Macri se entrevistará con CEOs y altos ejecutivos de empresas en el Hotel Four Seasons, y más tarde se presentará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde pronunciará unas palabras, previo a ser presentado por el vicepresidente del organismo, Myron Brillant.



A las 8.20 de la noche (9.20 en Argentina), el mandatario y la primera Dama, emprenderán el regreso a Buenos Aires para llegar el viernes por la mañana.