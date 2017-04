"No se incrementa la deuda, estamos mejorando plazos y tasas", dijo Ballay

El ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, explicó que "se formuló un pedido de autorización a la Legislatura para tomar endeudamiento por 4.000 millones de pesos y por otra parte una autorización para otorgar a los municipios el 16 por ciento de lo obtenido mediante el crédito internacional. La solicitud responde a la necesidad de cambiar el perfil de la deuda de corto plazo por otro más favorable de mediano y largo plazo".



Consultado por la prensa, el ministro de Economía relató que "enviamos un proyecto de ley a la Legislatura que contempla dos puntos principales: uno es la autorización de endeudamiento por 4.000 millones de pesos y el otro es la autorización para prestar el 16 por ciento de lo ya obtenido en el crédito internacional a los municipios".



Ballay explicó que "el préstamo había sido acordado en el programa de títulos 2016", refiriendo de esa manera a la truncada posibilidad que se registró en la semana previa a las elecciones en Estados Unidos dónde los mercados financieros cargaban la cuota de riesgo en las tasas de interés. Agregó "el 16 por ciento estaba previsto pero de un programa de título 2016 que no se pudo tomar y en este caso la autorización es para prestar a los municipios por el título 2017, que sí colocamos parcialmente en el mes de febrero de este año".



El ministro señaló que "hay una segunda parte en este pedido de autorización por 4.000 millones de pesos que se ajustan al cierre del año pasado, en el que teníamos una autorización para tomar un crédito internacional de hasta 750 millones de dólares que, lamentablemente, no lo pudimos colocar. Entonces, para poder hacer el cierre del ejercicio del año pasado tomamos deuda en el mercado local, con tasas más caras y plazos mucho más cortos. Muchos de esos con vencimiento en el presente ejercicio, por eso esta nueva necesidad de endeudamiento".



Ballay descartó que se incremente el monto de deuda cuando respondió "no es así, la deuda no se incrementa, lo que se sí se hace, se cambia una deuda de corto plazo y de tasas altas a una de mediano y largo plazo, como es la que pretendemos a partir de esta autorización; con esta autorización mejoramos plazos y tasas", sintetizó.



La decisión política del crédito internacional



Consultado por el destino de la autorización sobre los 750 millones de dólares del 2016, Ballay manifestó "esa autorización venció el 31 de diciembre de 2016, y lo que nosotros logramos tomar, incluyendo préstamos sindicados en bancos locales, más un adelanto que tomamos de los propios bancos colocadores que fue directamente descontados cuando hicimos la colocación del mes de febrero, se reunieron valores cercanos a los 3.000 millones de pesos".



"Esos 3.000 millones son todos vencimientos que tenemos que hacer frente este 2017", aseguró el ministro Hugo Ballay. "Por eso es que nosotros pretendemos esta renovación de la deuda, o sea cambiarla, por algo de mayor plazo, porque aunque estamos por debajo del porcentaje fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal de un 15 por ciento de los recursos, ese porcentaje baja al 9, 7 y 4 por ciento desde 2019 al 2021, por lo que el ahogo financiero es para el presente ejercicio y parte del que viene, por eso insistimos con la idea de modificar esos plazos de vencimiento".



Consultado sobre la demora por la salida a tomar financiamiento en el exterior y si eso estaba relacionado con la economía mundial, Ballay respondió "que hubo varios motivos pero por alguna decisión política también, no podemos dejar de lado que la Provincia de Buenos Aires pudo colocar tres veces el año pasado y nosotros ninguna. El Gobierno Nacional es quien definió que algunas provincias salgan dos, tres veces y en el caso nuestro, que nos hayan autorizado una semana previa a las elecciones de Estados Unidos".



El Ministro de Economía valorizó "la decisión del gobernador de no hacer la toma de deuda en ese momento porque se pagaban tasas muy altas y tampoco se garantizaba que existan los inversores, entonces era un doble riesgo, uno realizar una emisión que no cubriera las expectativas y la otra es pagar tasas más altas. En ese interregno nosotros obtuvimos en el mes de febrero la colocación de 350 millones de dólares, cuyo 16 por ciento va a ser destinado a los municipios con posterioridad a la promulgación de la ley que se mandó a la Legislatura", finalizó.