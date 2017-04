UPCN realizará asambleas a partir de la próxima semana

UPCN resolvió en plenario un plan de lucha "en función de que no hemos tenido respuesta por parte del gobierno. Se está exigiendo la reapertura de la paritaria y la discusión salarial que quedó estancada con temas muy importantes que no solamente tienen que ver con los incrementos en los salarios sino también la regularización del personal y la recategorizaciones para nuestros compañeros", precisó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.



Se resolvió "realizar asambleas programadas en los lugares de trabajo a efectos de ir tomando las decisiones que correspondan a cada sector y profundizar el plan de lucha que habíamos iniciado en el mes de marzo", agregó.



Consideró además "incompresible" que no hayan sido convocados al diálogo, "después de suspender una reunión en la que pensábamos que podía haber un ofrecimiento mejor".



Asimismo explicó que UPCN no tiene "ninguna propuesta por parte del gobierno", por tanto "no podemos evaluar la propuesta que se ha realizado a otros sectores". Lo dijo en relación a la oferta mejorada que el gobierno realizó a los gremios docentes.



"Por supuesto que mantenemos los objetivos que planteamos en la paritaria y que hemos reforzado con todos los compañeros", indicó.



Finalmente, Domínguez advirtió que "a medida que el tiempo transcurre se acrecienta el malestar de los trabajadores".



Repudio



Por otro lado, el gremio decidió "manifestar un repudio a algunas declaraciones que hemos escuchado por parte del gobierno nacional, que sigue mostrando un desprecio, una demonización del empleado público, de nuestros trabajadores que en definitiva termina siempre desembocando en ajustes, en recortes, en consecuencias negativas para los compañeros". (APF)