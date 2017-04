Siguen los problemas edilicios en el Registro de la Propiedad

El Registro de la Propiedad ubicado en calle Alsina 825 de Paraná, fue afectado nuevamente por las lluvias que se produjeron en la víspera. La delegada de los trabajadores, Marita Miño, comentó aque "los inconvenientes vienen desde hace años y no se resuelven".Sostuvo que han realizado muchos reclamos pero "no tenemos una pronta solución. Lo peor de todo es que hay riesgo para los trabajadores". Asimismo, hizo notar que "hay oficinas clausuradas, porque los techos pueden ceder. Además, se llueve donde está la instalación de luz. Estamos preocupados porque tampoco podemos dar seguridad jurídica sobre nuestro trabajo. Esto va más allá de nosotros"."Acá no se puede trabajar, pero la gente debe venir a cumplir sus funciones porque no tenemos otro espacio", enfatizó.En ese marco, Miño afirmó que "nos sentimos como olvidados y perjudicados por este gobierno, porque como empleados no somos tenidos en cuenta en las reformas salariales y tenemos compañeros en negro".