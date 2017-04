El Jefe de Gabinete expuso su informe de gestión ante el Senado

Foto 1/2 Foto 2/2

Peña subrayó que el G20 se ha transfomado hoy en "uno de los principales foros de debate de temas políticos y económicos a nivel mundial" y señaló que "representa una oportunidad enorme" para el país.



Al exponer su primer informe de gestión del año ante la Cámara alta, Peña también abogó en favor de que ese cuerpo legislativo debata la situación de Venezuela.



Advirtió que ese país vive un clima de "alta irregularidad institucional y de violación de los derechos humanos".



Dijo que "esto se ha agravado en los últimos 20 días por una enorme conflictividad", lo que incluye la muerte de personas "en situaciones claramente repudiables".



Afirmó que "las denuncias son muy fundamentadas en materia de grupos parapoliciales y asesinatos".



El Jefe de Gabinete pidió que "este sea un tema en el que podamos expresar la postura de defensa de la democracia y los derechos humanos".



Peña se pronunció en esos términos en su exposición de introducción- antes de comenzar a responder preguntas de los senadores-, oportunidad en la que hizo un detallado análisis de la política exterior seguida por el Gobierno desde el inicio de su gestión.



"Hace pocos minutos tuve una conversación con el presidente de la Asamblea Venezolana, Julio Borges, quien me pidió que transmita a esta Cámara la enorme preocupación que tienen por sus vidas y por la paz en Venezuela", alertó.



Dijo que "nosotros como Gobierno planteamos con la mejor buena fe a toda esta Cámara que nosotros hoy tengamos con ellos la misma solidaridad que el pueblo venezolano tuvo con la República Argentina en momentos dictatoriales y de violación de la democracia".



"Creemos que la solución de Venezuela surge de Venezuela a través de elecciones libres, de la liberación de los presos políticos, del respeto a la independencia de los poderes y a la Asamblea Nacional que fue votada por más de 14 millones de venezolanos", indicó.



"Pero creemos también que la comunidad internacional, y particularmente nuestra región, que se ha caracterizado por acuerdos muy fuertes en materia de democracia y derechos humanos, debe alzar la voz para poder plantearle al régimen de Maduro la necesidad de parar con la violencia y normalizar la situación democrática", sostuvo.



Peña inició su exposición ante los senadores desglosando los lineamientos de la política exterior que el Gobierno del presidente Mauricio Macri puso en marcha en diciembre de 2015 y destacó que el objetivo principal de esa tarea ha sido "lograr la reinserción inteligente de la Argentina en el mundo".



Señaló que en esa línea se inscribe la "oportunidad histórica" que se le presenta a la Argentina con el acceso a la presidencia y la organización de la cumbre del G20 en 2018 y aseguró que el Gobierno trabajará para que sea "un evento federal" con llegada a todo el país.



Puso de relieve que el encuentro mundial no es solo una cumbre de líderes, sino "un entramado de reuniones de más de nueve temáticas".



"Los ministros trabajan en recomendaciones que llegan a la cumbre y donde, además, la sociedad civil participa, desde distintos grupos de compromiso, desde mujeres, emprendedores, empresarios, ongs, generando un conjunto de reuniones que vamos a tener a lo largo y ancho del país, porque queremos que sea un evento federal", remarcó.



Señaló que "pueden ser entre 40 o 50 reuniones que moverán entre 600 y 10.000 personas de más de 20 países, generando la posibilidad de estar más de dos o tres días en el centro de la atención mundial".



Peña indicó que para apuntalar ese objetivo de reinserción del país a nivel global el presidente Macri "se ha reunido en estos 16 meses con cerca de 50 mandatarios, 19 de ellos en la Argentina, y recibió a más de 100 líderes de todo el mundo".



Afirmó que "gran parte de los desafíos que tenemos como país, como la lucha contra la pobreza y la generación de empleo, tienen que ver con cómo resolvemos esa inserción de manera estable y predecible en el mediano y largo plazo".



Puntualizó que esa estrategia ya está teniendo repercusión en materia económica con el anuncio de inversiones "por más de 50 mil millones de dólares para el período 2016-2019".



"De ese monto el 61 por ciento viene de empresas de capital extranjero de diversos países como Alemania, Canadá, EEUU, España, Japón, Brasil y Bélgica", indicó y consideró que "esto es fruto de esa construcción de confianza y de un mundo que mira a la Argentina con buenos ojos y que quiere venir a invertir".



Explicó que a la hora de diseñar su política exterior el Gobierno trabajó para fortalecer en primer término la relación bilateral con Brasil, "nuestro socio estratégico", a fin de consolidar a partir de allí "todo lo que tiene que ver con el Mercosur" junto a los demás países del bloque regional.



Indicó luego de que "desde esa lógica se han planteado dos agendas de integración que para nosotros son muy importantes".



"Por un lado, la convergencia con la Alianza del Pacífico, centralmente a partir de la relación bilateral con nuestro otro hermano del otro lado de la cordillera, que es la República de Chile", señaló.



Y por otra parte, destacó la necesidad de trabajar "desde nuestra región para establecer una relación lo más abierta posible con todos los países y las regiones del mundo".



"No creemos que la Argentina tenga que cerrarse a trabajar solamente con un país o con una región, sino que tiene que ser capaz de vincularse con el Asia Pacífico, con los Estados Unidos y la región comercial del Nafta, la Unión Europea, los países del Medio Oriente y africanos", agregó.



Subrayó en ese sentido que "la canciller Malcorra ha hecho un enorme trabajo sin precedentes en visitar, complementando la agenda presidencial, una enorme cantidad de países que nos permite, abrir nuevos mercados y nuevas posibilidades de inversión".



Precisó que en igual sentido "la vicepresidenta Gabriela Michetti también ha ido a diversos países ejerciendo un rol muy importante en materia de inversiones, como es el caso de Japón, Australia y Medio Oriente".



Peña aseveró luego que "la discusión del Mercosur con la Unión Europea, retomando una agenda de conversaciones que arrancó a mediados de los 90´, y la posibilidad de discutir una agenda de acuerdos comerciales es positiva y tiene que ser en el marco de la mayor transparencia y debate social".



El Jefe de Gabinete resaltó, además, que "otro desafío gigante que vamos a tener va a ser la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre con más de 170 países debatiendo sobre el futuro del comercio global".



Finalmente, señaló que "es imposible hablar de política exterior sin remarcar, como siempre, la defensa clara de nuestra reivindicación de soberanía de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur".



En ese sentido ratificó que la Argentina va a seguir sosteniendo su reclamo "de todas formas, sin ceder ni un segundo en ese principio básico de nuestro país y de nuestra Constitución, que tiene que ver con esa defensa de la soberanía y en poder ir retomando un diálogo con el Reino Unido".



"Creemos que las dos cuestiones no son incompatibles y que en ese trabajo es muy importante que todos los pasos que demos, y todos los avances que se puedan construir, sean en el marco del mayor acuerdo político posible", agregó.



Sostuvo que "no queremos bajo ningún punto de vista que sea un tema que nos divida, tiene que ser un tema que nos una y en el que podamos desarrollar una estrategia inteligente y positiva para lograr este objetivo".