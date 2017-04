Tras el debate público, legisladores avanzarán con nueva ley de fitosanitarios

Política Debatieron en Villaguay los proyectos para una nueva ley de agroquímicos

Así lo adelantó la diputada Gabriela Lena, presidenta de la Comisión de Tierras e integrante de la Bicameral que se conformó para estudiar el tema. "Quizá cambió el tiempo político", señaló al argumentar por qué esta vez la iniciativa prosperaría. Además, justificó que las distancias de fumigación estén comprendidas en la reglamentación: "No es lo mismo modificar un decreto reglamentario que una ley", planteó.Unos treinta de expositores hizo oír ayer en Villaguay su postura sobre el anteproyecto de ley de fitosanitarios. Fue en el marco de una jornada de 'Participación Ciudadana' promovida por la Comisión de Producción del Senado y la de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente de Diputados."Tomamos nota de lo que escuchamos y si hay que modificar algo vamos a hacerlo. Evidentemente hay cosas para agregar", observó la diputada Gabriela Lena."Existen algunas posturas extremistas de grupos ambientalistas que piensan que esta ley no sirve para nada y que hay que prohibir el uso de fitosanitarios. Podemos escucharlos, pero estamos en otra postura, en la que hay que reglamentar el uso. Así que seguiremos con nuestra ley. Vamos a hacerle las modificaciones que se consideren necesarias y seguiremos el curso, porque si no nos paralizamos", reafirmó la Legisladora de Cambiemos.En esa línea, adelantó que "habrá una última reunión para hacer algunos ajustes a lo que ya está presentado" y luego se dará lugar "al debate en el Senado".Atendiendo a la cantidad de iniciativas legislativas que intentaron sin éxito regular el uso de agroquímicos en la provincia, se consultó a Lena por qué cree que esta vez sí prosperará esta ley, a lo que la legisladora respondió: "Porque fue trabajada con todas las fuerzas políticas de la provincia y porque realmente hemos dialogado con todos los actores, que podrán estar a favor o en contra, pero trabajamos con todos", señaló sin dejar de mencionar la coyuntura actual: "Quizá cambió el tiempo político y vemos que hoy así como estamos con la cantidad de problemas que tenemos, no estamos funcionando bien y que hay que buscar una respuesta".En ese sentido, destacó que el texto que se discute actualmente si bien fue presentado por los senadores Ángel Giano y Mario Torres, "es un proyecto de todos los que conformamos la comisión bicameral, pero decidimos que ingrese por el Senado".La diputada oriunda de Chajarí contó que en el encuentro de ayer en el Centro de Convenciones de Villaguay "de lo que más en contra estuvieron las organizaciones ecologistas es del punto referido a las distancias de fumigación. Pero a la mayoría de las cuestiones que plantearon las pensamos resolver con el decreto reglamentario", expresó.Cabe destacar que en el anteproyecto no se especifican las distancias de fumigación y, a propuesta del INTA, se introduce el "contralor tecnológico" como acción fundamental para evaluar los parámetros ambientales presentes al momento de la aplicación de fitosanitarios."La tecnología y la geografía no son iguales en toda la provincia y establecer los metros en la ley es quedarse atados. Por eso, la cantidad de metros y los lugares en donde se pueda o no fumigar, va a estar en la reglamentación", remarcó y agregó un nuevo argumento al respecto: "No es lo mismo modificar un decreto reglamentario que una ley". (APF)