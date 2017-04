Busti se suma al gobernador Bordet en la construcción de un frente electoral

El gobernador y presidente del PJ en Entre Ríos, Gustavo Bordet, se reunió con el ex mandatario provincial, Jorge Busti, en el que coincidieron en la construcción de un frente electoral para las legislativas de octubre.

Bordet lo confirmó a través de las redes sociales, con una fotografía junto a Busti y un texto, en el que resalta, la capacidad de volver a formar una unidad del peronismo, aunque no descartó la realización de internas en el PJ provincial.



En el comunicado dado a conocer en las redes sociales, Bordet explicó que "analizamos la realidad política del país y la provincia con el ex gobernador Jorge Busti", dijo y agregó que "coincidimos en la necesidad de contribuir a la unidad del justicialismo y articular un frente para las elecciones de medio término", remarcó el Gobernador.



Según manifestó Bordet, "el peronismo siempre ha tenido esta vocación frentista y podemos articularla con quienes tenemos afinidad. Hay que ser amplios, convocantes; el peronismo siempre fue un movimiento de inclusión, no de exclusión. Entonces, muchos compañeros que por algún motivo se fueron, tienen la posibilidad de volver", sostuvo el mandatario provincial.



Específicamente, al respecto de la disputa interna del Justicialismo entrerriano, el Gobernador marcó la posibilidad de elecciones en el seno del partido y sostuvo que "la mejor garantía para quien vuelva, es que pueda presentar una lista y llevar sus candidatos en elecciones internas", remarcó Bordet.



"Desde la provincia, vamos a buscar una más amplia base de consenso, para convocar a los mejores hombres y mujeres, en una lista que siga la estrategia que el gobierno de la provincia necesita", explicó Bordet en referencia a una posible presentación de lista del oficialismo.

Finalmente, el Gobernador sostuvo en el comunicado dado a conocer en su perfil de Facebook que "quienes resulten electos van a tener toda la legitimidad para representar no sólo al Partido Justicialista, sino al frente electoral que tengamos que convocar", concluyó Bordet.