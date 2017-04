Debaten en Villaguay los proyectos para una nueva ley de agroquímicos

Se realiza en la tarde de este lunes, en el Centro de Convenciones 'Juan Pablo II' de Villaguay. Se trata de una jornada de 'Participación Ciudadana' que busca recoger opiniones en torno a una nueva ley de fitosanitarios para Entre Ríos, que venga a reemplazar la actual ley de plaguicidas que, aún con modificaciones y agregados, data de 1980."Será para que se consulte a quienes miran desde otros pareceres, este proceso de ordenar jurídicamente con una ley, el uso que agroquímicos, que supere supuestamente la ley actual", había argumentado a Elonce TV el bioquímico Daniel Verseñassi, presidente del Foro Ecologista de Paraná, quien se mostró "crítico" del anteproyecto elaborado por los senadores Ángel Giano y Mario Torres, "y de que no haya sido considerado en Diputados el proyecto del entonces senador Melchiori que tiene media sanción de aprobación en Senador".En la oportunidad, Verseñassi denunció que en las iniciativas a tratar, "no está considerado qué pasa con quien en la contigüidad de un territorio que usa venenos, quisiera iniciar un proyecto que necesite de la no proximidad del que envenena" y apuntó como punto "escandaloso" que en los proyectos "no está garantizada la preservación del recurso del agua".