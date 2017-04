Se realizó la primera jornada sobre los Derechos Humanos de la Mujer

El intendente de Paraná Sergio Varisco participó este lunes de la primera Jornada sobre los Derechos Humanos de la Mujer, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.Las disertantes fueron María Aurora García, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y Susana Medina, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces.En la Sala Mayo, el Jefe Comunal destacó la existencia en el Municipio de un presupuesto específico para la prevención y el cuidado de la mujer en situación de violencia y la realización de cursos y capacitaciones para hombres sobre concientización de los derechos de la mujer. Asimismo, indicó que la Comuna trabaja en la mesa de violencia integrada por Fiscalía de Género, COPREV (Consejo de Prevención de la Violencia), COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia), Oficina de Violencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Hogar de Protección Integral "Inés Londra", Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)."Cuando se vulneran los derechos de la mujer se están violando los derechos humanos. Decimos esto porque la igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos, según lo ha inscripto claramente las Naciones Unidas, y lo hizo tempranamente, en 1945, cuando los dirigentes del mundo quienes consagraron los derechos iguales para hombres y mujeres. Las leyes existen y también existen los buenos ejemplos inspiradores. Sin embargo, es evidente que la existencia de leyes no ha sido suficiente para lograr el cometido y muchos ejemplos merecen ser difundidos con mayor frecuencia e intensidad. El mundo necesita ya un avance en materia de igualdad de género, de conciencia de género", sostuvo Varisco, agregando que desde la Municipalidad de Paraná no se desconoce esa situación y por eso la política de género es prioridad en la agenda de temas. En este sentido, el Presidente Municipal informó que se apuesta al trabajo de promoción y prevención en espacios públicos, tomando en cuenta que es el Estado Municipal el que administra casi todos esos espacios en común. Las políticas impulsadas desde el municipio parten de la idea que todo lo que se pueda hacer se debe hacer, sea para crear conciencia de género, tanto como para evitar situaciones de violencia y discriminación.Por su parte, María Aurora García, describió que su presentación hizo referencia a los derechos de las mujeres en el marco jurídico y en el ámbito de la Secretaría, en materia de género. A su vez, presentó la Unidad de Registro Sistematización y Seguimiento de Femicidio y Homicidio Agravados por el Género, el Plan Nacional de Acción para prevenir, asistir y erradicar la violencia contra las mujeres y sobre la expresión más extrema que es el femicidio.La funcionaria nacional sostuvo que para erradicar la violencia y respetar los derechos de las mujeres "se debe capacitar y debatir sobre los derechos de las mujeres".Susana Medina, en tanto, acotó que "la igualdad se concreta a través de la educación y con estas jornadas; la capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero principalmente se debe hacer un profundo proceso de cambios sociales e institucionales".Quien fue parte importante en la concreción de esta Jornada fue la concejal de Cambiemos, María Marta Zuiani, ocasión en la que resaltó el alto grado de convocatoria: "Estuvieron presentes todos los sectores de la sociedad que tienen que trabajar de manera articulada en el tratamiento de esta problemática. Durante todo el año desarrollaremos jornadas relacionadas a la mujer, culminando con una sobre Trata de Personas. Entre Ríos es una provincia de tránsito y tenemos que alertar a la sociedad para lograr detectar y ayudar a erradicar este flagelo".Quien también puso énfasis en la importancia de esta capacitación y concientización fue Graciela Mántaras, titular de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Paraná: "Queremos hacer foco en los derechos humanos universales que también incluyen a las mujeres y que muchas veces no se ven respetados. Algunos son notorios, como la transgresión a la libertad, el derecho a una vida digna cuando se la maltrata u ofende y hasta se la mata, pero también hay cuestiones que son más sutiles y se convierten en una situación cotidiana donde una mujer puede ir en un medio de transporte público y la persona es manoseda o acosada. Hay muchos derechos que parecieran declarados pero aún no son respetados".