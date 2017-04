Se extiende el mapa de "ploteadores" y se conocieron casos en Entre Ríos

Varios medios de Buenos Aires ventilaron la semana pasada, comenzaron a mostrar patrulleros, ambulancias y hasta camiones atmosféricos ploteados con los nombres de los distintos gobernantes.La cuestión se disparó luego de la controversia generada en La Matanza, donde la intendenta Verónica Magario decidió plotear con su nombre 40 patrulleros.Tras el hecho, vecinos de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires comenzaron a mostrar imágenes de otros jefes comunales que también aprovechan vehículos oficiales para hacer campaña.La propaganda y el autobombo no se terminan en los rodados de cada municipio y en las redes comenzaron a difundirse casos increíbles, como por ejemplo, algunos políticos que le pusieron su nombre a remedios, garrafas sociales y bidones de agua. Y el mapa de gobernantes ploteadores, no para de extenderse, y ahora, se conocieron dos casos en Entre Ríos.El intendente vecinalista de Lucas González , proveniente del Kirchnerismo y la ex lista 100, Luis Hanemann, es otro Intendente que plotea con su nombre vehículos municipales adquiridos con fondos municipales o provenientes de planes nacionales incluso, hasta la señalética municipal, publicóy agregó que su predecesora, Zunilda Gobo, también había implementado esa práctica.El sitio de Lucas González publicó una serie de fotos que muestra el ploteo y sostiene que este trabajo "se ha acelerado, ya que se rumorea que buscaría ser candidato a senador del Departamento Nogoyá, por Cambiemos o el Frente para la Victoria".Por estos días, también se conoció que el intendente de Maciá, Román Troncoso (Cambiemos), estampó su nombre en camionetas públicas que debe utilizar el municipio para cuestiones oficiales, publicó. Sin embargo, solamente se conocieron dos fotos en diferentes vehículos. Elonce.com