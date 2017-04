Rogel: "Seré candidato a diputado si mi nombre no contribuye a la dispersión"

El dirigente Fabián Rogel, expresó hoy frente a las consultas que he recibido: "no solo de los dirigentes de nuestro sector, la Coalición Radical, sino también de dirigentes de otros sectores, a todos les he manifestado lo mismo. Si mi nombre sirve para que confluyan la mayor cantidad de voluntades de Radicales, seré candidato a Diputado. Lo que no estoy dispuesto, es a sostener una autocandidatura o una candidatura en nuestro sector interno"."Lo ocurrido en 2015 debe servirnos como experiencia. Que un partido con tanta trayectoria, que representó tantas cosas importantes, es penoso y lamentable que no pueda tener la dimensión necesaria como para resolver quien lo debe representar", sostuvo Rogel, y agregó: "Seguir echándole la culpa de nuestros males a quienes conviven con nosotros en esta alianza creo que es una mirada que la sociedad no entiende, y no va a perdonar si no sabemos resolver nuestra forma de representación.""Tengo voluntad de volver a la Cámara de Diputados siempre y cuando podamos conjugar el verbo común de aquellos que aunque tengan diferencias con nosotros, puedan pensar que podemos servir para esta coyuntura".Rogel dijo que "quien encabece la lista de diputados nacionales por el radicalismo tiene dos funciones esenciales. La primera, trabajar, presentar leyes y representar con un discurso y un tono los intereses del país y particularmente de Entre Ríos, señalando qué cosas el radicalismo puede aportar en esta construcción llamada Cambiemos. La segunda tarea fundamental de quien sea electo Diputado Nacional tiene que ser alguien que se dedique incansablemente a recorrer la provincia, a hablar con todos los radicales y construir poder político suficiente para que junto al Pro en Cambiemos podamos ser gobierno en el 2019 en esta provincia"."Estas candidaturas a Diputados no pueden servir para satisfacer necesidades personales, o para que alguien finalmente sea Diputado como una manera de cumplir con el cronograma electoral. Los espacios de poder como son las legislaturas provinciales o las legislaturas nacionales deben servir para que quienes sean elegidos permitan un proceso de acumulación en favor del radicalismo, no de sectores internos ni en beneficios personales" sostuvo el funcionario del Ministerio de Defensa."La cantidad de Intendentes y Presidentes de juntas de gobierno con los que el radicalismo quedó después de las últimas elecciones, deben servirnos para que quien sea legislador nacional sepa que hay intereses importantes en la representación pública a defender, y que los Intendentes y Presidentes de juntas de gobierno necesita alguien que los recorra, que los defienda y que sirva de paraguas para que los reclamos tengan algún tamiz inferior que soporte los cimbronazos aun de las críticas que deban realizar".Finalmente, el ex diputado y Convencional constituyente dijo, "no me desvela una candidatura de un lugar en el cual ya estuve y creo haber honrado, pero si nuestro nombre sirve para saltear intereses encontrados y lograr armonizar una propuesta en beneficio del partido, por supuesto que voy a intervenir. Nos reuniremos en 15 días la Coalición Radical en Villaguay y fijaremos posición sobre este proceso".