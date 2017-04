Acusan al gobierno de querer reemplazar a la CGT por "personeros domesticados"

Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, acusó al Gobierno de querer "hundir" a esa central obrera y "reemplazar a sus dirigentes por personeros domesticados", a partir de un discurso de confrontación que "intenta agrietar más aún a la sociedad" de lo que ya está.



"Se ha encarado una campaña frontal contra el movimiento obrero organizado. La orden parece ser: "Hundan a la CGT"", protestó el dirigente sindical en un artículo publicado este domingo en el diario Perfil.



Para Schmid, el Gobierno pretende disimular la "conflictividad ya existente" presentando "al sindicalismo y a la CGT como el centro de todos los males de nuestra maltrecha Argentina".



"Desde despachos oficiales, call centers de "trolls" y usinas ideológicas de todo calibre, se busca presentar al sindicalismo y a la CGT como el centro de todos los males de nuestra maltrecha Argentina. Se pretende resolver la cuestión haciendo desaparecer al movimiento obrero de un plumazo, o algo peor, reemplazar a sus dirigentes por personeros domesticados que no "pongan palos en la rueda" de una supuesta marcha hacia el desarrollo, la "pobreza cero" y la "unión de los argentinos", analizó.



Sin embargo, el dirigente moyanista aclaró que "la CGT no es la causa de los conflictos de nuestra sociedad" sino que "por el contrario, es parte ineludible de su solución".



"Tiene por misión poner en evidencia ante la opinión pública y ante quienes gobiernan la conflictividad ya existente. Los que piensan que el problema se soluciona matando al mensajero van a sufrir una desilusión. Negándose a ver la realidad, los males solamente se incrementan y se agravan", advirtió.



Según Schmid, el Gobierno de Mauricio Macri decidió demonizar al sindicalismo a partir de un giro discursivo reproduce la idea de la "grieta" social.



"Encerrados en su microclima, los integrantes del Gobierno parecen no poder sustraerse de la famosa "grieta". Reconozco que es un hecho no generado por estas autoridades, con alcances reales, y deplorable. Desde ya que no lo avalo, porque la doctrina peronista habla de la armonía social y de la alianza de clases, no de su enfrentamiento", afirmó.



"Sin embargo, pese a la invocación de la anterior campaña electoral, en pos de la ´unión de los argentinos´, ahora parece que se intenta ´agrietar´ más aún a la sociedad", agregó.



Consideró en este sentido que no existe diferencia sustancial entre la expresión ´vamos por todo´ de Cristina Kirchner con la que pronunció recientemente Mauricio Macri respecto a que "no hay plan B".



"Estamos ante una nueva e igual muestra de cerrazón de quienes parecen convencidos de ser los dueños de la verdad", cuestionó.



Por último, Schmid hizo un llamado a la reflexión al Gobierno nacional para que desistan del enfrentamiento y elijan el camino del "diálogo" con la CGT para la búsqueda de "soluciones a los problemas".



"Sepan nuestros compatriotas, y especialmente las autoridades, que siempre van a encontrar a la CGT dispuesta al diálogo, para buscar soluciones a los problemas que tenemos los argentinos y asegurar las bases para construir un país más justo", finalizó.