Macri y Trump se reúnen el jueves: Cuáles serán los temas que abordarán

Los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump, que se reunirán este jueves en la Casa Blanca, hablarán sobre cómo incrementar el comercio bilateral, la situación de Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y la desclasificación de documentos de la última dictadura iniciado durante la gestión de Barack Obama, dijo en una entrevista con Télam el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, Thomas Cooney.





El diplomático, quien estará a cargo de la Embajada estadounidense en Buenos Aires hasta que se designe al sucesor de Noah Mamet, resaltó que el presidente argentino "está poniendo mucha atención en la lucha contra el narcotráfico", y aseguró que Washington tiene voluntad de aportar lo que aprendió en estos años sobre las organizaciones de narcotraficantes, "sus tendencias, sus rutas y sus métodos" a las autoridades de nuestro país.



El funcionario también consideró que "hay mucho interés en posibles inversiones" norteamericanas en la Argentina y aseguró que lo que buscan ambas naciones es construir una relación estable, madura y positiva "que evite los altibajos que hemos visto en las últimas décadas".





-¿Cuál será la agenda que tocarán los presidente Macri y Trump en su encuentro?



-La mayor parte de la reunión será sobre la relación bilateral de Argentina y EEUU. Fuera de eso creo que Venezuela es un tema importante para ambos presidentes. Pero el objetivo es mantener el buen momento que viven nuestras relaciones desde el año pasado. Ese fue un gran crecimiento. Este año Estados Unidos tuvo un cambio de administración y quiere mantener este buen momento. Fue muy importante que a tres meses de asumir Macri en 2015, Obama visitara Argentina. Y ahora a casi 3 meses de la asunción de Trump, Macri nos visita. El 'timing' de estas visitas habla mucho de la coincidencia bipartidaria en nuestro país acerca de la relación con la Argentina.



-Específicamente sobre esta agenda bilateral que se trazó el año pasado, ¿qué temas se tratarán?

-Un punto de conversación, aunque no puedo adelantar mucho, es la desclasificación de los documentos de la dictadura. Es otro ejemplo de continuación de la agenda del año pasado. Nos habíamos comprometido a desclasificar lo más posible, el año pasado hicimos dos entregas, y este proceso sigue. Creo que también los dos presidentes van a hablar de cómo hacer que crezca el comercio entre ambos países, también tenemos buena cooperación en términos de seguridad y de eso va a hablarse. Y cómo mejorar el intercambio de viajeros entre nuestras naciones.



-El Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución para profundizar la relación con la Argentina. ¿Qué implicancias tiene?

-Es un apoyo legislativo al Gobierno para profundizar las relaciones. Eso no ocurre con frecuencia. Es muy importante, porque fue bipartidario y unánime. Esto habla de la buena voluntad, es una declaración de deseos. Significa que con nuestros dos partidos y con dos presidentes muy distintos, se mantiene el deseo de profundizar la relación. Lo que se busca es una relación con la Argentina estable, madura y positiva, que evite los altibajos que hemos visto en las últimas décadas.



En EEUU avanza una demanda contra el biodiésel argentino y se habló mucho de la suspensión de la importación de limones. ¿Cómo debe leerse esto?

-En términos globales la relación es muy sana y muy fuerte, pero tenemos temas puntuales para solucionar, pasa en cualquier relación madura. Con los limones la suspensión es hasta el 26 de mayo, así que hay tiempo todavía para trabajar en una solución. El tema biodiésel está en proceso administrativo de investigación porque hubo una demanda de los productores americanos, que está en manos del Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional, no está en las manos del presidente Trump. Estos dos temas no se van a solucionar seguramente en esta visita, pero sí a largo plazo.



-Usted dijo hace poco que Estados Unidos quería compartir con Argentina sus logros en materia de narcotráfico, pero también sus errores. ¿Cuáles son?

-Por décadas hemos luchado contra el narcotráfico. Y hemos visto que el presidente Macri está poniendo mucha atención en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros queremos compartir lo bueno, lo malo y lo feo con ustedes, como la película de Clint Eastwood. Por ejemplo hemos descubierto que teníamos que poner más atención en reducir la demanda de la droga, el consumo. Cuando descubrimos eso se hicieron muchos esfuerzos a nivel municipal y con ONGs.



-Argentina se acercó a Canadá, a México, negocia por el Mercosur con la Alianza del Pacífico. ¿Se podría decir que está aprovechando un espacio que dejaría libre Estados Unidos con países que antes eran casi prioritariamente socios americanos?

-Yo no comparto esa visión para nada. Creo que estas acciones por parte de la Argentina van de la mano de la visión del presidente Macri de reinsertar a la Argentina en el mundo. Él quiere fomentar un tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, ahora va a viajar a Asia, a la vez profundiza sus relaciones con Estados Unidos. Yo veo mucha lógica en todo eso y es una buena visión profundizar relaciones con todos los países del mundo. Creo que Argentina se va a ver beneficiado en el largo plazo con esta mirada global de su presidente.



-Su embajada anunció la última semana que ahora los argentinos podrán hacer los trámites para sacar la visa para visitar Estados Unidos en un solo día. ¿Cómo surgió?

-A partir de un nuevo programa que se llama Embajada en Ruta, porque somos la embajada para todo el país, y queremos tener un grupo que recorra las provincias con nuestros programas y servicios. Ya fuimos a Salta, Mendoza y seguiremos a San Juan. En estos viajes supimos que la gente que pedía visas desde las provincias necesitaba que fuera más ágil y poder hacer los dos trámites el mismo día. Siempre tratamos de mejorar nuestros procesos.



-¿Cómo es la radiografía de los argentinos que viajan a Estados Unidos?

-Hay muchas familias, y cada vez más estudiantes. El año pasado hubo un crecimiento del 37 por ciento de estudiantes. Para nosotros eso es muy importante. Y las familias van mucho a Florida. Por eso el gobernador de ese Estado, Rick Scott, llega este domingo a la Argentina liderando una delegación comercial. Trae casi 30 empresas de Florida, a través de una organización estatal de desarrollo económico que se llama Enterprise Florida, para fomentar el comercio entre Argentina y su estado.



-¿Podrían afectarnos las restricciones a las visas de trabajo altamente calificado (llamadas H1-B) que analiza la actual administración?

-El Presidente quiere hacer una revisión de esa categoría, pero todavía no hay cambios concretos. De todas maneras hay menos de 300 argentinos que poseen ese tipo de visas. La tasa de aprobación de visas para argentinos es del 98 por ciento, y no tenemos un problema de inmigración ilegal en este país.