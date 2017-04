La UCR exigió que en 60 días se reglamente el Registro de Violadores

El Comité Departamental de la UCR de Gualeguaychú, a través de su presidente Jaime Benedetti, quien oportunamente votó favorablemente por las leyes provinciales 10.015 y 10.016 que establecen la creación Registro de Defensa de la Integridad Sexual y Registro Provincial de Datos Genéticos, resolvió dirigirse al gobernador Gustavo Bordet, como titular del Poder Ejecutivo Provincial, para requerirle que en el plazo de 60 días reglamente dichas normas; ya que las normativas fueron sancionadas en el 2011, pero nunca llegaron a reglamentarse.



La ley Nº 10.015 que creó el Registro de Defensa de la Integridad Sexual, conocido como Registro de Violadores, fue promulgado en marzo de 2011, y en su artículo 9º establece: "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 30 días, coordinando sus términos con el Superior Tribunal de Justicia".



La Ley Nº 10.016 que creó el Registro Provincial de Datos Genéticos fue promulgada en mayo de 2011, y en su artículo 17 establece: "El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley en el plazo de 60 días contados a partir de su publicación".



En su momento, en 2012, la entonces titular de la Secretaria General del Ministerio de Gobierno, Lucila Haidar, expresó que ambas leyes: "Tienen que salir en paralelo o dentro de la misma reglamentación tenemos que terminar de verificar cosas para no tener contradicciones, porque hay puntos en común", y que "vamos a terminar el banco genético y a posteriori vamos a trabajar con el Registro de violadores".



El padre de Micaela García, durante sus apariciones en distintos medios de comunicación, aseguró que no hay que cargar las tintas sólo contra el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Carlos Rossi.



"Nadie puede contentarse con sostener que este es un problema sistémico en el que todos los poderes tienen incumbencias sin avanzar en la delimitación de sus funciones porque ello solo diluye responsabilidades. Tampoco alcanza con marchas y homenajes que reflejan el dolor y la impotencia. El problema es extremadamente grave y amerita tratarlo con mucha responsabilidad. No podemos hacernos los distraídos frente a estos hechos aberrantes. Si no se actúa de inmediato, con las llagas en carne viva, se corre el riesgo de que el horrendo crimen de Micaela no sirva de lección, y que los escándalos diarios distraigan a todos de la búsqueda de soluciones", expresó Benedetti en declaraciones a ElDía.



El ex Diputado Provincial y actual presidente del Comité de la UCR Gualeguaychú, le anticipó en la carta que le fue enviada al Gobernador el 21 de abril que en el caso de que se sigan estirando los tiempos y continúe la falta de reglamentación, se evaluará la posibilidad de recurrir por vía de amparo ante los órganos judiciales.