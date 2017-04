De cara a las legislativas, Capitanich y Marcó del Pont disertaron en Paraná

Jorge Capitanich y Mercedes Marcó del Pont brindaron este sábado en Paraná una charla-debate, invitados por el Frente Nacional y Popular de Paraná.El ex gobernador de Chaco, ex Jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, se refirió al escenario macro-económico internacional y nacional, y el impacto que este tiene en la calidad de vida de los argentinos.Mientras que la economista, ex Presidenta del Banco Central y del Banco Nación y ex diputada Nacional, disertó sobre "los desafíos que tiene la organización política (que integra) para confrontar con un modelo que (según adujo) no es para las mayorías"."En Argentina siempre existieron dos modelos económicos antitéticos, uno de base neoliberal y otro popular; si bien ambos modelos son contrapuestos, aunque promuevan problemas de triangulamiento del sector externo lo que tiene que ver con insuficiencia de divisas por lado nuestro y crisis de deuda, hay que advertir que se está generando una apertura indiscriminada de importaciones, destrucción de más de seis mil pequeñas y medianas empresas, 268 mil desocupados, 80 mil millones de dólares de incremento de deuda, y una tasa de inflación que duplicó a la existente en 2015 respecto a la de 2016", argumentó Capitanich anteEl ex funcionario apuntó contra el gobierno nacional de Mauricio Macri al denunciar que "no hay una estrategia que permita potenciar el consumo" porque, según argumentó, "incrementaron las tarifas y eso afectó el ingreso disponible en las familias, afecta los comercios, a las medianas y pequeñas empresas, a la industria nacional y la calidad de vida de nuestro pueblo"."La estrategia ha sido contraria a los intereses populares", advirtió el ex funcionario kirchnerista.Cuando se lo consultó sobre cómo se prepara el peronismo para hacer frente a los nuevos comicios, éste enumeró: "Una agenda programática que implique fortalecer la unidad de la oposición, que ponga un freno al avance neoliberal, nos permita ganar las elecciones legislativas y construir una alternativa para 2019".Marcó del Pont, por su parte y en consonancia con las críticas a la gestión macrista, subrayó: "En menos de un año, el país retrocedió con una apuesta hacia una inserción internacional voluntarista en un mundo que todavía sigue para atrás, y donde el único capital que existe es el que viene a especular"."Es la vuelta al neoliberalismo, donde no hay espacio para la industria ni el mercado interno, sino más bien, para la especulación financiera con las consecuencias sociales y productivas que estamos viviendo en nuestro país", explicó.Para la economista, "los que fuimos parte de un gobierno que hizo mucho por el crecimiento del mercado interno, y si bien nos faltaron muchas otras, tenemos que reflexionar sobre ese pasado pero también de los desafíos que tenemos hacia adelante" ya que según justificó: "La receta que están aplicando (por el gobierno nacional) lamentablemente solo está generando enormes negocios financieros".